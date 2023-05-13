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Siyaset Seçime saatler kala oldu! Hep birlikte AK Parti’ye katıldılar
Siyaset

Seçime saatler kala oldu! Hep birlikte AK Parti’ye katıldılar

Yeniakit Publisher
2023-05-13 12:40:00 -
Seçime saatler kala oldu! Hep birlikte AK Parti’ye katıldılar

Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Beraberindekilerle AK Parti’nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye "yapılanları kabul etmediklerini" söyledi.

İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti’ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

 
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