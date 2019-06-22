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Seçime saatler kala bomba analiz! 'Saadet ve HDP'nin oylarının bir kısmı AK Parti'ye döndü'

Yeniakit.com.tr’ye 23 Haziran pazar günü yapılacak İstanbul seçimini değerlendiren AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Saadet Partisinin bir kısmının sandık başına gittiğinde AK Parti'ye oy verme yönünde bir irade sergileyeceklerini düşündüğünü belirterek "CHP adayına oy veren HDP’li Kürtlerin bir kısmı AK Parti’ye yöneldi." dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
Seçime saatler kala bomba analiz! 'Saadet ve HDP'nin oylarının bir kısmı AK Parti'ye döndü'

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AK Parti’nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazıyla seçimin yenilenmesi kararı sonrası, İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

“CHP adayının rüzgarı kesildi”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Mehmet Metiner, “İstanbul’da iklim değişti. CHP adayının rüzgarı kesildi. Gerçek yüzü görüldü. Sahte ve plastik siyaset çöktü. AK Parti’nin küskünleri geri dönüş yaptı. Dindar Kürtler yüzünü tekrar AK Parti’ye çevirdi.” şeklinde konuştu.

“HDP’li Kürtlerin bir kısmı AK Parti’ye yöneldi”

İstanbul’da yaşayan Kürt seçmenin tercihine yönelik konuşan Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“HDP seçmeni Kürtler kendilerini Kürt inkarcısı ve katliamcısı CHP’nin stepnesi yapmak isteyen Kandil/ HDP yönetimini sorgulamaya başladı. CHP adayına oy veren HDP’li Kürtlerin bir kısmı AK Parti’ye yöneldi. AK Parti’nin küstürülen Kürtleri tekrar kendi evlerine döndü.”

“SP tabanının önemli bir kısmı AK Parti’ye oy verecek”

Milli Görüş Hareketi’ne mensup seçmenlerin tercihlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Mehmet Metiner, “SP tabanının önemli bir kısmı sandık başına gittiğinde AK Parti’ye oy verme yönünde bir irade beyanında bulunuyorlar. CHP adayını ‘kendi uşakları’ sanıp oy veren Trabzonlu kardeşlerimiz CHP adayının gerçekte kimin uşağı olduğunu görüp yüz çevirdi.” diye konuştu.

“‘Zulüm 1453’te başladı’ diyen güruhun gerçek niyeti görüldü”

23 Haziran İstanbul seçimine yönelik bizzat yerinde çalışmalar yapan Mehmet Metiner, şu şekilde konuştu:

“Saha çalışmalarından gördüğüm o ki Binali Yıldırım kazanacak. Rüzgar Binali Bey’den yana esiyor. Güneşi balçıkla sıvamaya kalktılar. Bunun nafile olduğu ortaya çıktı. Yalanın ömrü tamamlandı. Yanlış hesap İstanbul’dan dönecek. AK Parti kazanacak. ‘Zulüm 1453’te başladı!’ diyen güruhun gerçek niyeti görüldü. Gördüğüm o ki sahada artık kararsız seçmen kalmadı.”

“15 Temmuz ruhu karşısında yenilmeye mahkum olacaktır”

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Temmuz’un rövanşını CHP adayı üzerinden almaya çalışanlar 23 Haziran’da 15 Temmuz ruhu karşısında yenilmeye mahkum olacaktır. İstanbul seçiminin galibi Binali Yıldırım olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
  1. Trabzon
  2. AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp55 dk önce
    Ah keşke diye milyonlar hayıflanmakta... Bu anca mızıkcılıga kapı aralar.

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