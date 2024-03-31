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Gündem Seçime katılım oranı açıklandı
Gündem

Seçime katılım oranı açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:27:00 - 2024-03-31 19:07:02
Seçime katılım oranı açıklandı

Türkiye genelinde oy verme işlemi tamamlandı. Seçime katılım oranının yüzde 80 olduğu bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

Seçime katılım oranı belli oldu

Seçime katılım oranının yüzde 80 olduğu öğrenildi.

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