Seçime hazırlıksız yakalanan CHP'den ilk itiraz! Sıralamayı beğenmediler...
CHP, 31 Mart yerel seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerine itiraz başvurusu yaptı.
Yerel seçime "hizmetsizlik" sebebiyle hazırlıksız yakalan CHP, oy pusulalarına itirazla seçimi gölgeleme çalışmalarına başladı.
Parti yönetimi, YSK'ya, 31 Mart yerel seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerine itiraz başvurusunda bulundu.
AK Parti kurada 1. sırada çıkmıştı.
Yüksek Seçim Kurumu'nda (YSK) yerel seçim için yapılan kura çekiminde oy pusulasındaki sıralama şöyle olmuştu:
1- AK Parti
ÖNE ÇIKAN VİDEO
2- İYİ Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- DSP
8- Yeniden Refah Partisi
9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- CHP
19- Emek Partisi
20- HÜDA-Par
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- MHP
32- TİP
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi