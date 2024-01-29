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Siyaset Seçime hazırlıksız yakalanan CHP'den ilk itiraz! Sıralamayı beğenmediler...
Siyaset

Seçime hazırlıksız yakalanan CHP'den ilk itiraz! Sıralamayı beğenmediler...

Yeniakit Publisher
2024-01-29 18:23:00 -
Seçime hazırlıksız yakalanan CHP'den ilk itiraz! Sıralamayı beğenmediler...

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerine itiraz başvurusu yaptı.

Yerel seçime "hizmetsizlik" sebebiyle hazırlıksız yakalan CHP, oy pusulalarına itirazla seçimi gölgeleme çalışmalarına başladı.

Parti yönetimi, YSK'ya, 31 Mart yerel seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerine itiraz başvurusunda bulundu.

AK Parti kurada 1. sırada çıkmıştı. 

Yüksek Seçim Kurumu'nda (YSK) yerel seçim için yapılan kura çekiminde oy pusulasındaki sıralama şöyle olmuştu:

1- AK Parti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- DSP

8- Yeniden Refah Partisi

9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- CHP

19- Emek Partisi

20- HÜDA-Par

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- MHP

32- TİP

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi

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