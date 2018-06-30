0553 313 94 23

Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 24 Haziran için yaptırdığı anket sonuçlarını görünce çıldırıp mensuplarına “Türkiye’yi ayaklandırın, halk sokağa insin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:58
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat!

Akşam'ın haberine göre, son umudunu 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesine bağlayan Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in seçim anketi yaptırdığı ve aldığı sonuç karşısında çıldırdığı ortaya çıktı. FETÖ’nün anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 54 oyla seçimi çok rahat kazanacak görünüyordu. 

TALİMAT: AYAKLANDIRIN 

Anket sonuçları karşısında çılgına dönen Gülen, Pensilvanya’daki ininde üst düzey imamları acil toplantıya çağırdı. Seçimlere 3 gün kala 21 Haziran’da yapılan toplantıda alınan kararları MİT adım adım takip etti. Toplantıda teröristbaşı, sorumlu imamlara seçim günü Türkiye’yi karıştırıp ayaklanma çıkarmaları talimatı verdi. 

HALKI SOKAĞA DÖKÜN 

Toplantıda alınan kararlar FETÖ’nün başta Türkiye’deki mahrem yapısı olmak üzere dünya genelindeki örgüt üyelerine gizli haberleşme programları üzerinden dağıtıldı. Sosyal medya birimi tarafından hazırlanan bildiride hain plan ve talimatlar yer aldı. Talimatta “Seçim birinci turda bitecek, kaos ortamı yaratın, vatandaşı bir şekilde sokağa çıkarın” ifadeleri yer aldı. 

KODU ÇÖZÜLDÜ, ÖNLEM ALINDI

İstihbarat birimlerinin Pensilvanya’daki hain toplantının kodunu çözmesi üzerine güvenlik güçleri Türkiye genelinde hem sandık hem de sosyal medyadan kışkırtıcı yalan paylaşımlarda bulunan kişilere karşı önlem aldı. Emniyet ve istihbaratın ülke genelinde aldığı önlemler nedeniyle kaos planı tutmadı.

İŞTE O ALÇAK TALİMATLAR 

- Muhalefetin son derece motive olduğu bu ortamda “Seçimlerin hileyle kazanıldığı” algısının muhalif hesaplar üzerinden yaygınlaştırılarak kaos ortamı oluşturulmasının gerekmektedir. 

- Cumhurbaşkanının hileyle ilk turda kazandığı algısıyla ya muhalefet iyice siner ve kontrolü tam eline alır ya da Cumhurbaşkanı’na karşı toplumsal öfke patlama noktasına gelir. 

- Muhalif kesim ilk kez bu kadar motive ve umutlu, ilk turda hileyle kaybettiklerini düşünmeleri çok ciddi öfkelendirir. Onların öfekelerini artıracak paylaşımlarda bulunun. 

- Seçimin hileli kazanıldığının alt yapısını hazırlayıp, hile algısını güçlü tutun. Muhalif kesimi ile AK Parti’nin birbiriyle uğraşmasını sağlayalım. 

- Renkli hesaplardan (Örgütün kontrolünde olup, direkt bağlantısı bulunmayan farklı kesimlerden görünen) gün boyu hile mesajları atın. 

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 07:58
  1. FETÖ
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • İtsevmezİtsevmez4 sa önce
    en haşmetli küfürleri etsem bilirim ki bu sapık moruğa olan kin ve nefretim yine dinmeyecek yer yüzünde hiç kimseden bu süzme O.Ç kadar nefret etmedim.Hani elime geçse başına geleceklerin korkusundanbir kaç defa din değiştirirdi bu gavat.
  • VatanseverVatansever8 sa önce
    Hic inandirici haber degil. Kendi agzindan bi videsunda duydum “ cesedimi sokak sokak surselerde bir kisi bile sokaga cikmasin “ dedi.. niye yalan haber yapiyonuz !!!
  • KürşatKürşat4 sa önce
    NAMUSSUUUUUUUUUUUUUUUZZZZZZ.FETULA GÜLENYAHUMANUKYAN. ....PAPAZ ÇIKARTMASI. SENİNDE SEVENLERININDE SANA SEMPATİ DUYANLARINDA ...
  • AbdAbd5 sa önce
    Diyanet işl başkanlığı şunu yapması.. Yapamadı.. Bu hain 1,cebrail gelse. Kusura bakma derim dedi.2. Muhammeden Resulullah demesene başımın üzerine koyarım. Dedi.3..haçlılar gelirse direnmeyin. Dedi..Bunları diyen Müslüman olabilirmi?? Ne yazıkki diyanet bu hainin dediklerinden dolayı onun munafık bir kafir oldugunun fetvasını vermedi.. Cuma hutbelerinde..Onun peşinden gidenleri uyarmadı.. Hala da yapmıyor...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    İnşallah Seni Zehirlerde Gebertir ABD. Sonrada Kalp Krizinden Gitti Derler.
  • sadıksadık6 sa önce
    maşan kılıçtaroğluda aynı şeyi söyledi ama tutmadı
  • aliyaraliyar7 sa önce
    hadi dö....nüz yiyorsa çıkın meydanlarada görelim dünyanın kaç bucak olduğunu.şerefsiz haysiyetsiz insan bozuntusu.
  • mert memetmert memet4 sa önce
    vatansever mi fetösevermisin videolarınıda kaçırmıyosun demekki dikkatle dinliyorsun ulan o adam direk mesaj vermiyor mal beyinli
  • mehmetmehmet5 sa önce
    Azkaldı geliyoruz ey feto seni ABD de kurtaramicak
  • ahmetahmet7 sa önce
    Bu kadar vatan haini olunur.Dunkof Fetto. sürün sürün sürünmek senin daha ne asaletsizliklerini ortaya çıkaracaktır. aldığın ahir ömründeki beddualar sana daha neler getirecek görecek bu millet.
  • nn8 sa önce
    Silahsıkarak kutlama olayına organize olduğunainanıyorum ve daha önce birı bardan sonradepodanbalta bıçak kilicbulunmuştu bunların safında küçük abd bayrağı vardı siyah boyanmış BU aletler de bunlarınişi
  • AliAli6 sa önce
    Feto o ağzıyla neler söyledi de sonra ameliyle yalanladı. Fetoya halen inanıyorsan sende birşeyler vardır.
  • KocasolakKocasolak8 sa önce
    Ayşe nur arslan bu kaos çağrısını her gün yapıyor, bunuda adalet mekanizmamız suç saymıyor. Gezide bu kadın bas bas bağırdı halk tv den insanlar öldü maddi zararlar oldu, ama kimse bu kadına SEBEB olduğu zararın hesabını sormadı. Gezi esnasında halk tv yayınları incelenip hesabı sorulmalı, fetoş gebersede bu kadın başımıza bela olmaya devam edecek.
  • Hüseyin TürkHüseyin Türk6 sa önce
    O dışarıya çıkmayın demesi 15 Temmuzİhanet gecesiydi Hainler o gece inlerinde sabırsızlıkla bekliyorlardı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek git!
  1. Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek..
  2. Kendini bilmez Hollandalı'dan skandal..
  3. Zatürreden korunma yolları nelerdir?
  4. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
  5. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
  6. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
  7. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
  8. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
  9. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
  10. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
  11. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
  12. ABD, askerlerini geri çekiyor!
  13. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
  14. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
  15. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
  16. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
  17. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
  18. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
  19. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
  20. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
Fatih Portakal böyle veda etti
Fatih Portakal böyle veda etti
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!