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Gündem Seçimden ümidi kesen muhalefetin yeni umudu 'Sedat Peker'
Gündem

Seçimden ümidi kesen muhalefetin yeni umudu 'Sedat Peker'

Seçimlerden ümidi kesen muhalefet, Sedat Peker'e bel bağladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter'da takipçi sayısı 1 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 01:19:00 - 2021-05-26 01:48:25
Seçimden ümidi kesen muhalefetin yeni umudu 'Sedat Peker'

Seçimlerden ümidi kesen muhalefet, umudunu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e bağladı. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet, Peker'in devlet büyükleri aleyhindeki iddialarını partilerinin grup toplantılarında dile getirirken; Sedat Peker'in Twitter'da takipçi sayısı 1 milyonu aştı.

Son zamanlarda Türkiye'de gündemi belirleyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in farklı sosyal medya kanallarından yayınladığı videolar on milyonlarca kez izlendi. Videolara özellikle seçimden ümidini kesen muhalifler umut bağlarken; Peker'in Twiter hesabındaki takipçi sayısı 1 milyonu aştı. YouTube'daki abone sayısı ise 700 bine yaklaştı.

Hükümet aleyhindeki iddialarına muhalefetten ilgi

Peker'in 10 Mayıs'ta takipçi sayısı 250 bin civarında bulunurken 15 günde bu sayı üçe katlandı.

Peker'in; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, çeşitli devlet görevlileri, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım gibi siyasetçiler ve iş insanlarını hedef alan iddiaları, kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Muhalefet ise suç örgütü liderinin iddiaları üzerinden hükümeti hedef tahtasına koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında Peker'in asılsız iddialarını kaynak göstererek Erdoğan'ın milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi. 

Peker'in kendi YouTube kanalı haricinde, 300'e yakın kanald da söz konusu videolara yer verildi. Videoların sayısı binlerle ifade edilirken, süre sınırı bulunan Instragram ve Twitter'dan da yoğun paylaşım yapıldı.

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