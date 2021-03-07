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Gündem Seçimden önce dua seçimden sonra tango
Gündem

Seçimden önce dua seçimden sonra tango

Seçimden önce mütedeyyin kesimin oyunu alabilmek için türbe türbe dolaşan, Eyüp Sultan Camii’ne giderek Yasin-i Şerif okuyan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde ‘Tango’ konseri için ihaleye çıktığı ortaya çıktı. İstanbullunun paralarının çarçur edildiği ihalenin ardından, “Tango Neva, Dünyanın Tüm Tangoları” konserinin 27 Şubat’ta gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:45:00 - 2021-03-07 10:00:54
Seçimden önce dua seçimden sonra tango

 Haber Merkezi 

Seçimden önce türbe türbe dolaşan, Eyüp Sultan Camii’ne giderek Yasin-i Şerif okuyan CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra hizmet etmek yerine İstanbul’un kaynaklarını çalgı çengiye harcıyor. “Sorunların en büyüğü yoksulluk” diyerek duyar kasan Ekrem İmamoğlu’nun “tango” hizmeti alımı için ihaleye çıktığı öğrenildi.

Ekmek yoksa konser izleyin!

Pandemi sürecinde İBB gelirlerinin azalmasından şikâyet ettiği halde sözde Bellini’ye ait çakma Fatih Sultan Mehmet portresine 7,9 milyon TL gibi korkunç bir bedel ödeyen CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sanat aşkı bitmiyor. Kameralar karşısında İstanbullunun tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP’li İmamoğlu’nun, arka planda eğlenceyi önceleyen harcamaları dikkatten kaçmıyor.

Sanal konsere 25 bin tl 

İmamoğlu’nun şimdi de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 6’sı enstrüman sanatçısı ve biri vokal olmak üzere 7 kişi tarafından gerçekleştirilen 70 dk’lık online konsere ‘Sanatçı Kaşe Ödemesi’ adı altında 25 bin TL ödediği ortaya çıktı. 27 Şubat Cumartesi saat 20.00’da CRR Konser Salonu’nun YouTube kanalından yayınlanan “Tango Neva, Dünyanın Tüm Tangoları” konseri, 8 günde yalnızca 5 bin 400 görüntülenme alırken, CHP’li yönetimce İstanbul’un kaynaklarının nasıl israf edildiğini gözler önüne serildi.

Yoksulluk edebiyatı

Önceki gün, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan ve 2 yıla kadar hapsi istenen davayı “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar” diyerek geçiştiren ve “sorunların en büyüğü yoksulluk” diyerek hedef saptıran İmamoğlu’nun “tango” hizmeti alımı için ihaleye çıkması ise ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Rabia Zafer

İsmi Gibi Kendi de Tam Anlamıyla Bir Yalancı Ve Sahtekar Kesinlikle.
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Aynaya bakın

Valla şow yapmak, dini kendi cikarlari için kullanmak, dindar görünüp her halti yemek denince akla siz gelirsiniz. Imamoglu sizin yaninizda adamin dibi kalır.
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