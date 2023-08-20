  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Seçimden önce atıp tutuyorlardı! Bedavadan vekil olan DEVA'lı Yeneroğlu'ndan CHP itirafı
Siyaset

Seçimden önce atıp tutuyorlardı! Bedavadan vekil olan DEVA'lı Yeneroğlu'ndan CHP itirafı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 17:13:00 -
Seçimden önce atıp tutuyorlardı! Bedavadan vekil olan DEVA'lı Yeneroğlu'ndan CHP itirafı

Seçimden önce kandırdıkları Kılıçdaroğlu'nun listesinden olmayan oylarıyla vekil seçilen DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu'ndan dikkat çeken bir itiraf geldi.

CHP listelerinden seçime girmelerini değrelendiren Yeneroğlu, "CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı" dedi.

Seçimden önce CHP ile ittifak konusunda ve CHP listelerinden seçime girme hususunda tam tersi ifadeler kullanan Yeneroğlu, bedavadan vekil olunca söylem değiştirdi:

Şu da bir gerçek özellikle DEVA Partisi yeni kurulmuş bir olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma ve iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak CHP ile birlikte işbirliği içinde, CHP listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı.

Yani ben DEVA Partisi mensubu olarak, genel başkan yardımcısı olarak DEVA partisinin bu süreçte kendi kimliği ile seçimlere girmesi noktasında ilk aldığımız karar doğrultusunda hareket edememizin ciddi manada sıkıntısını çektik. Şu anda da teşkilatlarımızda bize yönelik bu noktada çok haklı eleştiriler var.

Vekilleri alan DEVA Partisi böyle düşünüyor: Ticaret böyle yapılır
Vekilleri alan DEVA Partisi böyle düşünüyor: Ticaret böyle yapılır

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vekilleri alan DEVA Partisi böyle düşünüyor: Ticaret böyle yapılır

DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!
DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!

Siyaset

DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!

DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Siyaset

DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması! 'En başından beri rızamız yoktu'
DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması! 'En başından beri rızamız yoktu'

Siyaset

DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması! 'En başından beri rızamız yoktu'

Yerden yere vurup istifa etti! Deva Partisi’ne bomba suçlamalar
Yerden yere vurup istifa etti! Deva Partisi’ne bomba suçlamalar

Siyaset

Yerden yere vurup istifa etti! Deva Partisi’ne bomba suçlamalar

Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi
Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi

Siyaset

Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi

DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok
DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok

Siyaset

DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23