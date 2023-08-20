Seçimden önce atıp tutuyorlardı! Bedavadan vekil olan DEVA'lı Yeneroğlu'ndan CHP itirafı

CHP listelerinden seçime girmelerini değrelendiren Yeneroğlu, "CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı" dedi.

Seçimden önce CHP ile ittifak konusunda ve CHP listelerinden seçime girme hususunda tam tersi ifadeler kullanan Yeneroğlu, bedavadan vekil olunca söylem değiştirdi:

Şu da bir gerçek özellikle DEVA Partisi yeni kurulmuş bir olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma ve iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak CHP ile birlikte işbirliği içinde, CHP listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı.

Yani ben DEVA Partisi mensubu olarak, genel başkan yardımcısı olarak DEVA partisinin bu süreçte kendi kimliği ile seçimlere girmesi noktasında ilk aldığımız karar doğrultusunda hareket edememizin ciddi manada sıkıntısını çektik. Şu anda da teşkilatlarımızda bize yönelik bu noktada çok haklı eleştiriler var.