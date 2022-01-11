Seçim Yasası teklifi raftan iniyor! AK Parti harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi.

Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceğinin altını çizdi.