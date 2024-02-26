'Seçim vakti partilerin verdiği promosyonu almak caiz mi?' İsmailağa cevapladı!
İsmailağa Cemaati'nden Fatih Kalender Hoca, önemli bir soruya cevap verdi.
İsmailağa'nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda,i Kalender Hoca'ya, "Seçim vakti partilerin verdiği promosyonu almak caiz mi?" sorusu yöneltildi.
Fatih Kalender Hoca, soruya, "Devlet malından vatandaşa yönelik yapılan kampanyalar sosyal yardım kapsamında sayılacağından bu yardımları kabul etmek caizdir." diye cevap verdi.
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