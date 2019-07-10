Seçim sürecinde bol kepçeden dağıtmıştı... İmamoğlu, şimdiden yan çizmeye başladı!

yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdiden yan çizmeye başladı. Seçim süreci boyunca AK Partililerin, “Yapamazsın” uyarılarına kulak tıkayıp göz boyamak için her şeyde indirim vaadi veren Ekrem İmamoğlu, belediyenin maddi olarak yıkık olduğunu söyleyip, vaatlerinin üzerine yatmanın yolunu yapmaya başladı.

‘Mali durumu’ açıkladı

İmamoğlu, Saraçhane’deki İBB binasında, belediyenin mali durumuna dair sunum yaptı. İmamoğlu, kasada 7 milyon TL olduğunu, 5 milyardan fazla vadesi geçen borç bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, şimdi de belediyenin 9 milyar TL borçlanması gerektiğini ifade ederek belediye meclisinden borçlanma yetkisi talep etti.

“Belediye bitmiş” edebiyatı

İmamoğlu, kendinden önceki yönetimin yatırım değil, batırım yaptığını savunarak belediyenin maddi olarak çöktüğünü iddia etti.

Çamura yatmaya başladı

31 Mart’tan sonra AK Parti, Binali Yıldırım’ın seçim vaadi olan su indirim teklifini belediye meclisine getirdi. Teklif kabul edilince İmamoğlu, seçimlerin yenileneceği de gün gibi ortadayken, indirimi kendisinin yaptığını söyleyerek icraatın üzerine kondu.

Yapılması zor olmayan indirimlerin, seçimlerin yenileneceği bilinirken İmamoğlu tarafından yapılması dikkat çekerken, 23 Haziran’dan sonra bu indirimleri yapmaması da gözlerden kaçmıyor. İmamoğlu, birçok konuda indirim vaadi verirken, başkan seçildikten sonra kılını kıpırtmadan sadece belediye bütçesi yok demekle yetiniyor. CHP’li İBB Başkanı, daha şimdiden yan çizip vaatlerinin üzerine yatmanın yolunu yapıyor...

İsraf edebiyatı yaptı, heykel parlattı

İmamoğlu, seçim sürecinde sürekli AK Partililerin israf yaptığını savunarak belediyede seferberlik ilan edeceğini söylemişti. Fuzuli masrafların kısılacağını belirten İmamoğlu, seçildikten sonra ilk iş olarak Sarayburnu’ndaki Mustafa Kemal heykelini yıkattı, parlattı.