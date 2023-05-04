Seçim standına yapılan saldırıya ilişkin HÜDA PAR'dan açıklama

HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de partinin seçim standına yönelik silahlı saldırının ardından bugün de benzer bir saldırının Trabzon'da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, muhalefet liderlerinin ısrarla HÜDA PAR aleyhine kullandığı şiddet dili ve hedef gösterme çabalarının, seçim çalışması yapan parti üyelerine saldırı şeklinde karşılık bulduğu savunuldu.

Seçimi kaybetme korkusuyla yapılan itibarsızlaştırma ve düşmanlaştırma operasyonları sonucunda saldırıların meydana geldiği öne sürülen açıklamada, "Kazanmayı hayal ettiğiniz hiçbir seçim, milletimizin huzur ve barışından daha değerli değildir. Bu ülkenin evlatlarını kirli emellerinize, karanlık tezgahlarınıza alet etmeye çalışmaktan vazgeçin. Kaybedeceksiniz." ifadesi kullanıldı.

Saldırılara karşın HÜDA PAR'ın, ülkenin menfaatini önceleyerek sağduyulu davranmaya devam edeceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savaşa değil, seçime gidiyoruz. Seçimden sonra da şimdi olduğu gibi akraba olarak, komşu olarak, mesai arkadaşı olarak birbirimizin yüzüne bakmaya devam edeceğiz. Sakın kimse karanlık mahfillerde planlanan oyunlara kanarak akrabasına, komşusuna, mesai arkadaşına düşmanlık yapmasın. Bu ülkenin insanı sevgi ile bir arada durmuştur. Yine sevgi içinde birlik ve beraberliğine devam edecektir."

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