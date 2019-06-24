Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

Her şey çok güzel olacak diyen sanatçıları eleştiren Yusuf Güney, İstanbul seçimlerinin ardından Binali Yıldırım'a olan desteğini bir kez daha yineledi.

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine ''Her şey çok güzel olacak'' diyerek İmamoğlu'na destek veren sanatçıları ''Bir duruşunuz olsun'' diyerek eleştiri yağmuruna tutan Yusuf Güney, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Binali Yıldırım'a destek çıktı.

"Sizlerin yanınızdayız"

Yusuf Güney, Yıldırım için sosyal medya hesabından, "Tek amacı hizmet olan! Saygısını, Terbiyesini, Uslubunu, Duruşunu Çizgisini bozmayan Syn Binali YILDIRIM Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız nerede olsa halkınız için Göreve hazırsınız ve Bizlerde her daim sizlerin yanınızdayız. Bana ister yalaka deyin ister yandaş Duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım.. Saygılar dilerim." diyerek destek çıktı.

Bir dönem şehit ailelerinin yanında olduğu için tepki gördüğünü söyleyen Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlerin paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadı. Sanatçı tarafsız olmalıdır dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim okumadım sanata biraz saygı lütfen. Herkesin görüsüne saygım sonsuzdur ayni anlayışı hoşgörüyü de sizden bekliyorum saygılar" notuyla paylaşmıştı.