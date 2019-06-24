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Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine ''Her şey çok güzel olacak'' diyerek CHP'li isme destek veren sanatçıları eleştiren Yusuf Güney, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

Her şey çok güzel olacak diyen sanatçıları eleştiren Yusuf Güney, İstanbul seçimlerinin ardından Binali Yıldırım'a olan desteğini bir kez daha yineledi.

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine ''Her şey çok güzel olacak'' diyerek İmamoğlu'na destek veren sanatçıları ''Bir duruşunuz olsun'' diyerek eleştiri yağmuruna tutan Yusuf Güney, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Binali Yıldırım'a destek çıktı.

"Sizlerin yanınızdayız"

Yusuf Güney, Yıldırım için sosyal medya hesabından, "Tek amacı hizmet olan! Saygısını, Terbiyesini, Uslubunu, Duruşunu Çizgisini bozmayan Syn Binali YILDIRIM Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız nerede olsa halkınız için Göreve hazırsınız ve Bizlerde her daim sizlerin yanınızdayız. Bana ister yalaka deyin ister yandaş Duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım.. Saygılar dilerim." diyerek destek çıktı.

Bir dönem şehit ailelerinin yanında olduğu için tepki gördüğünü söyleyen Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlerin paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadı. Sanatçı tarafsız olmalıdır dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim okumadım sanata biraz saygı lütfen. Herkesin görüsüne saygım sonsuzdur ayni anlayışı hoşgörüyü de sizden bekliyorum saygılar" notuyla paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
  1. İstanbul
  2. Yusuf Güney

YORUM YAZ

  • Murat BabaMurat Baba32 dk önce
    Bu adamı çekemeyen anten taksın..Enazından Fetöcü değil..En azından Pkk lı değil..En azından Murat karayılanın Köpeği değil..EnazındanBatı nın ve emparyalizim kölesi değil..En azından yalakakuduruk değil..Herşeyden önemlisi en azından tüm ömrünü ülkeye hizmet olarak adamış Binali beyin tarafında..Yalan ile sahte vaadler ile insanları kandıranların yanında değil..Bu saydıklarım sizin proje ekreminizdefazlasıyla var..Satılmışlar...Göreceksiniz yediğinizzokayı ama iş işten geçecek Dümbükler..Onun şerefine teşekkür ederim..
  • dumanlıdumanlı33 dk önce
    Sanki 31 marttan bu yana yaşadıklarımızdan,gördüklerimizden,duyduklarımızdan bahsetmiyor. Demekki bu süreçte televizyon izlememiş,gazete okumamış başka bir ülkede yaşamış.Çaldılar,hırsızlar,teröristler,chpkk lılar,pkk fetö işbirlikçileri yalanci gibi sözler AKP lilerce söylenmedimi bu sözleri saygılı üslup olarak kabul ediyorsa saygının ne olduğunu bilmiyor demekki.
  • HulusiHulusi45 dk önce
    İmamoğlu kazanırsa istanbulu terk edecekler ve konser vermeyecek sanatçılar vardı ne oldu onlar?
  • salihlilisalihlili52 dk önce
    loo o saçlar ne ole hahahahaa yuukarı uçmuş hahahahaha vay ingilz vay uyanık vay hauhhahah
  • DavutlarliDavutlarli53 dk önce
    Bunlar sanatci değil Davultcuoğlu.
  • uzman analistuzman analist54 dk önce
    bu uyanık ingiliz vatandaşı tuzu kuru şimdi açtı bi zamanlar rafetin peşinden koştu abi beni şöhret yap nolu yap beni şöhret yap falan biraz oldu tam olamadı şimdi devlete yanaşıyo konse riçin burda kazan ingilterede harca vay uynaık vayyyyyyy huahuauahahahauvay uyanık vayyyy ..hahahauhaha ver mehteri çözmüş yandaş basını hemen atlıyo yandaş basın haahahuauahhah vakıfa bakın yandaşlar vakıfa hauahahau uçuyooooo aşşaaaaa ..hauhahauhaha darmadan bankalar uçtu vakıf kafayı zor kaldıtrıyo huahuahuahahahhuahah ..devleti temsil eden vakıf kürt aksulara teslin vakıf darmadan hala toparlayamıyo huahuhauahhaau sonra noldi hauhuahauhaha .vakıfa bak nolduyu anlarsıunız uahhaahahah
  • AhmetAhmet56 dk önce
    Saygılar dilenmez.Sunulur.

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