Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri: Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?

31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar ne zaman açılacak sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. Vatandaşlar, oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladılar. 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi, 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı. Peki oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak?.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde oy sayımının aralıksız yapılması kararını aldı. Seçmenler, oy verme işlemini 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arası, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlayacaklar.

Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçilecek..

Seçim Süreci ve İftar Molası

ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağı ifade edildi. Bu nedenle sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği soruldu.

Kanuni Dayanak ve Oybirliği Kararı

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YSK tarafından yapılan inceleme sonucunda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi ve YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgesi doğrultusunda oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

Bu kararla birlikte, oy sayımı sürecinin kesintisiz bir şekilde devam edeceği ve seçim sonuçlarının en hızlı ve güvenilir şekilde belirlenmesinin sağlanacağı vurgulandı..