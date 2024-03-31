  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçime katılım oranı açıklandı

Oy sayımı sürerken Rasim Ozan Kütahyalı'dan Hamza Dağ bombası: İzmir bu gece uyumayacak

Rusya Ukrayna’yı bu silahla vurdu! Dumanlar kilometrelerce öteden görünüyor

Bu ne saçmalık? Kalp krizi geçiren vatandaşın önünde CHP'lilerden siyasi şov!

1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Son dakika! Oy verme işlemi bitti: YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Oy sayımı başlarken Mehmet Metiner'den olay çıkış: Olacak şey mi bu? Çok tehlikeli, devlet gereğini yapmalı
Gündem Seçim sonuçları açıklanırken ilk istifa haberi geldi! 'Kaybedecek vaktim yok' dedi ve ayrıldı
Gündem

Seçim sonuçları açıklanırken ilk istifa haberi geldi! 'Kaybedecek vaktim yok' dedi ve ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:29:00 -
Seçim sonuçları açıklanırken ilk istifa haberi geldi! 'Kaybedecek vaktim yok' dedi ve ayrıldı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya davet ederek görevinden ayrıldı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

Cem Küçük'ten seçim sonuçları çıkışı: 40 yıldır olmayan şeyler oluyor! Gerçekten çok ilginç
Cem Küçük'ten seçim sonuçları çıkışı: 40 yıldır olmayan şeyler oluyor! Gerçekten çok ilginç

Gündem

Cem Küçük'ten seçim sonuçları çıkışı: 40 yıldır olmayan şeyler oluyor! Gerçekten çok ilginç


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu
Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu

Siyaset

Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu

18 seçmenli köye 7'nci kez muhtar seçildi
18 seçmenli köye 7'nci kez muhtar seçildi

Yaşam

18 seçmenli köye 7'nci kez muhtar seçildi

İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...
İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Siyaset

İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Sevda Türküsev'den seçim sonuçları sonrası kritik çıkış: Erdoğan bunu yapabilir
Sevda Türküsev'den seçim sonuçları sonrası kritik çıkış: Erdoğan bunu yapabilir

Gündem

Sevda Türküsev'den seçim sonuçları sonrası kritik çıkış: Erdoğan bunu yapabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23