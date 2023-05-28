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Siyaset Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı
Siyaset

Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 22:33:00 -
Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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