Seçim sonrası o Avrupa ülkesinden beklenmedik "Türkiye" hamlesi! Heh şöyle, yola gelin bakalım

Türkiye'deki tarihi seçim sonuçlarının ardından peş peşe birçok ülke Ankara'ya karşı politikalarını güncellemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye’nin uluslararası alandaki güçlü konumu perçinlenirken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke Türkiye’ye karşı politika değişikliğine gitti. Son olarak Yunanistan, hasmane tutumundan geri adım atmaya başladı.

Ankara'nın dostluğunu kazanmak için FETÖ'cüleri itiyorlar

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan darbeci askerler başta olmak üzere FETÖ’cüleri koruyup kollayan, botlarla bu ülkeye kaçan binlerce FETÖ’cüye ev sahipliği yapan Atina yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Ankara’nın dostluğunu kazanmak için FETÖ’cüleri itmeye başladı. Millî Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan altısı FETÖ mensubu 29 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yakalananlardan ikisinin polislikten, ikisinin öğretmenlikten ihraç edilen, birinin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı FETÖ terör örgütü mensupları olduğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde de Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, FETÖ, DAEŞ ve MLKP mensubu 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatbikatın yerine küçük çaplı eğitim yaptılar

Yunanistan’ın bu tutumunun altında, bölgesinde küresel denge merkezi konumuna gelen Türkiye ile enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda diyalog kurma istediğinin yattığı değerlendiriliyor.

Yunanistan geçtiğimiz günler de her yıl gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı’nın yerine küçük çaplı bir eğitim yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı’nın yerine taktik eğitimler gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Başbuğ: Kendine yer açıyor

Atina yönetiminin tavır değişikliğini gazetemize değerlendiren emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yunanistan’ın özellikle terör örgütü mensuplarına yönelik göçmen politikasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Avrupa’dan gelen talimatlara göre Yunanistan’a mülteci kabul edildiğini vurgulayan Başbuğ, son dönemde Yunanistan’ın genel politikalarında yumuşama meyilli oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cumhurbaşkanı’nı arayarak yeni kabineyi tebrik etti.

Kulağa hoş gelen mesajlar verdi. Ama ben Yunanistan’ın kendi başına, bağımsız bir politika uygulayacağı kanaatinde değilim. ABD’nin de bu konuda bir meyli var Türkiye’ye karşı.

ABD Başkanı Joe Biden, dile getirmese de ‘Yapacak bir şey yok bu hükûmet ile devam edeceğiz’ tavrı içinde. Yunanistan’ın ABD’den etkilenmesi söz konusu olabilir. Ermenistan’daki politika değişikliği Yunanistan'ı da tetiklemiş gibi... Kullanılan iki ulus vardır her zaman biri Ermeniler, diğeri de Rumlar.

Kullananlar ise Rusya veya ABD. İçte sıkışan Miçotakis politika değişikliğine gitmiş olabilir. Yunanistan fırsatı bulduğu zaman eski politikalarına döner ama oluşan konjonktürde, kendine yer açma tavrı olan bir Atina tablosu var.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ