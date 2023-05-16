Seçim sonrası Kandil karıştı! Cemil Bayık'tan Kılıçdaroğlu'na 'beceriksiz' göndermesi
x-KRD TV adlı PKK yanlısı sitenin haberine göre seçim sonrası Kandil'de haseplar karıştı. HDP'nin oylarındaki düşüş ve Kılıçdaroğlu'na ait oyların beklentilerin altında kalması büyük hüsran olarak nitelendirildi.
KRDw TV adlı PKK yanlısı sitenin haberine göre seçim sonrası Kandil'de haseplar karıştı. HDP'nin oylarındaki düşüş ve Kılıçdaroğlu'na ait oyların beklentilerin altında kalması büyük hüsran olarak nitelendirildi. Baş terörist Cemil Bayık Demirtaş'a entegre edilmiş bir HDP'nin cezaevinden yönetilemeyeceği partinin lider kadrosunda marjinal değişklikler istediği aktarıldı.
Cemil Bayık büyük umutlar bağladıkları Kılıçdaroğlu için ise 'Beceriksiz' ifadesini kullandı.