Seçim sonrası için Almanlar yayınladılar! Dolarda, euroda o rakamlara ulaşacak! Alman bankası tahminde bulundu

Seçimlere son 3 gün kalmasıyla birlikte dolar ve euro kuruna dair tahminler paylaşılmaya devam ediliyor. Almanya Commerzbank tarafından gelen tahmin yatırımcıları şaşkına çevirdi. Dolar ve euro tahmininde bulunan Alman bankasının tahminleri gündemde yer aldı. Peki dolar seçimden sonra ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

DOLAR VE EURO'DA YIL SONU TAHMİNİ

Dolar ve euro kuruna dair gelen tahminlere bir yenisi eklendi. Değer kazanan kur sonrasında tahminler yenilendi. Alman Commerzbank tarafından gelen tahminler ile birlikte yıl sonu için kur açıklandı. Yatırımcıların dikkatini çeken tahmin ile birlikte doların 20 liraya ulaşması beklenirken, euronun ise 22,8 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Seçim sonrası için tahminlerini paylaşan Alman bankası piyasaya dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcıların dikkatini çeken değerlendirmeler ile birlikte tahminleri dikkat çekti. Alman bankası tarafından açıklanan yıl sonu tahmini ile birlikte TL'de yaşanan dalgalanmalar sonucunda yıl sonu tahminlerini de paylaşırken seçim değerlendirmesi gündem oldu.

Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması halinde yaşanacakları açıklandı. Türk lirasında düzenlemeler ve sermayede kontrolün sağlanacağını vurgulayan ekonomist düşük oynaklık halinden çıkacağını vurguladı.

SEÇİM SONRASI DOLAR VE EURO TAHMİNİ

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Commerzbank tarafından paylaşılan rapor ile birlikte tahminler de yer aldı. Seçim sonrası için tahminde bulunan Commerzbank haziran ayı sonu ile birlikte euronun 21,5 TL'ye kadar seviyesine geleceğini, doların ise 19,5 TL seviyesine geleceğine dair tahminler paylaştı. Fakat bu tahminlerin sembolik olduğunun da altını çizdi.

Diğer tahmin ise;

ING analisti Francesco Pesole yaptığı değerlendirmede, bu hafta daha fazla dalgalanmayı etkilemesi beklenen ABD bankalarındaki gelişmeler, enflasyon dahil ABD verileri ve Fed yetkililerinin konuşmaları ile şu anda yıl sonuna kadar ABD Doları eğrisinde fiyatlanan 68 baz puanlık faiz indirimi olduğunu kaydetti.