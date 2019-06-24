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Seçim sonrası Ali İhsan Yavuz'dan ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tamamlanan İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:09
Seçim sonrası Ali İhsan Yavuz'dan ilk açıklama

31 Mart seçimlerinin iptali sürecinde AK Parti adına kamuoyunun önüne çıkan ve açıklamaları ile tartışma yaratan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptıklarının, "seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak adına çok önemli olduğunu" söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün yapılan seçimle CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 31 Mart seçimlerinin iptali sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

İptali getiren itirazlarını, “seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak”la açıklayan Yavuz, “İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:09
  1. İstanbul
  2. Ali İhsan Yavuz
  3. CHP

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