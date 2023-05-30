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Medya Seçim şokunu atlatamayan Deniz Zeyrek, fena saçmaladı
Medya

Seçim şokunu atlatamayan Deniz Zeyrek, fena saçmaladı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 13:29:00 -
Seçim şokunu atlatamayan Deniz Zeyrek, fena saçmaladı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yine sapla samanı karıştırdı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yine sapla samanı karıştırdı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "dinci ve milliyetçi" değil, "dinî ve millî" söylem kullandığı için başarılı olduğunu unutan Zeyrek, yazısında "21 yıllık iktidarın yarattığı "Erdoğanizm" sayesinde, dinci ve milliyetçi söylemlerini keskin bir kılıç gibi kullanarak herkesi her söylediğine inandırmayı başardı" ifadelerini kullandı. 

 
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