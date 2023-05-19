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Siyaset Seçim şoku yaşayan Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama!
Siyaset

Seçim şoku yaşayan Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 21:12:00 -
Seçim şoku yaşayan Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakmayı vadettiği Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama geldi.

Kobani olaylarında 51 vatandaşın ölümüne sebep olan Demirtaş, suçsuz yere hapis yattığını iddia etti.

"Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın." diyerek iktidarı hedef alan Demirtaş, yaşadığı seçim hezimetinden sonra yaptığı 2. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin.

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