Seçim seferlerinde yer bulmak zorlaşacak

23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için ‘oyunuzu mutlaka kullanın’ çağrısında bulunan siyasi partiler, il dışındaki seçmenlerin ulaşım ücretlerini de karşılama sözü verince ulaşım sektöründe yeni bir hareketlenme daha yaşanacak. Bayram öncesi ve sonrasında yoğunluğu ile öne çıkan karayolu taşımacılık şirketlerinin yanı sıra havayolu şirketleri de sefer sayılarını artırıyor. Seçimin ardından seyahate çıkacaklarla birlikte yolcu yoğunluğunun iki katını bulacağı tahmin ediliyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 ve 24 Haziran tarihlerinde yaşanması muhtemel hareketlilik için tedbirler alınmış durumda. Uçak bileti almakta gecikenlerin yolculuk maliyetleri artarken, yoğunluğun artmasında geçtiğimiz haftalarda seçimlerin yenilenmesi sebebiyle yapılan bilet tarihi değişikliğinin de etkili olduğu dile getiriliyor.