Seçim öncesinde son tahmin! Altın yatırımcıları o rakamı beklesin: Ünlü ekonomistten dudak uçuklatan rakamlar: Peş peşe duyurdu:

Altın Uzmanı Hatice Kolçak youtube kanalında özel açıklamalar yapmaya devam etti.

Kapalıçarşı’ya giderek incelemelerde bulunduğunu söyleyen Kolçak şunları kaydetti: “Kurda özellikle bir ayrışma var, biraz da açılma var. Altın fiyatlarında açılma var mı yerinde göreyim istedim. Bir kere dolar ekranda gördüğümüz dolar değil. İlk tur bitince seçimlerde dolardaki farklılığı gördüm. Dün benim gördüğüm 21’lerin üzerine tekrar atmış. Şu anda zaten ekranda gördüğüm kur 19,92, Kapalıçarşı’da gördüğüm ise 21,30’tu. Sonuçta 21 TL’nin üstünde… Çarşının biraz dışarısına çıktığımızda ise 22 TL’leri de görmek mümkün. Bu neyi etkiliyor, haliyle gram altını… Gram altında da farklı fiyatlar var. 1 Gram altın 1435 ile 1450 TL arasında… 24 Ayar 1 gram altın 1450 TL arkadaşlar. Çok net söylüyorum bunu. Çok uzun zamandır biriktirenler ‘ben satıyım mı’ diyenlerde vardı, etrafımdanda vardı ve gördüm satanları da orada.. Gramda yani devam edecek beklentimiz yukarı doğru devam edecek. Ons’a gelelim. 1975 dolar önemliydi. 1959 dolara doğru geriledi. Toparlanmış gözüküyor. Dolar endeksi, uzun zamandır görmediğimiz seviyeye çıktı. 104’ü geçti. Tahvilde de sert yükselişler sürüyor…” diye konuştu.