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Siyaset Seçim öncesinde cezaevinden atıp tutuyordu! Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı
Siyaset

Seçim öncesinde cezaevinden atıp tutuyordu! Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 19:48:00 -
Seçim öncesinde cezaevinden atıp tutuyordu! Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'a giden süreçteki her açıklamasında "Kazanacağız" mesajı veriyordu. Seçimde boyunun ölçüsünü alıp ardından siyaseti bıraktığını açıklayan Demirtaş, dün kaleme aldığı bir yazıda aslında bugünün sinyallerini vermişti.

14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta yaşanan ikinci sandık hezimeti Demirtaş'ı köşeye sıkıştırdı.

Seçim sonunda boyunun ölçüsünü alan Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Demirtaş, aslında dün T24'te kaleme aldığı yazısında bugünün sinyalini vermişti.

Partisinden bazı isimlerin kendisine yönelik linç kampanyası başlattığını belirten Demirtaş, dün kaleme aldığı yazısında, "Partimizin oyu 87 seçim çevresinde de düştü, bazı arkadaşlar çabalarımı "kendini öne çıkarıyor" diye linç etmekle uğraştılar!" demişti.
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Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini serbest bırakma vaadiyle hayal dünyasına dalarken, "Kürt vatandaşı diye bir şey yoktur" sözlerinin sahibi Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ ile ittifakı bile kabullenmişti.

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