Seçim öncesinde cezaevinden atıp tutuyordu! Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta yaşanan ikinci sandık hezimeti Demirtaş'ı köşeye sıkıştırdı.

Seçim sonunda boyunun ölçüsünü alan Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Demirtaş, aslında dün T24'te kaleme aldığı yazısında bugünün sinyalini vermişti.

Partisinden bazı isimlerin kendisine yönelik linç kampanyası başlattığını belirten Demirtaş, dün kaleme aldığı yazısında, "Partimizin oyu 87 seçim çevresinde de düştü, bazı arkadaşlar çabalarımı "kendini öne çıkarıyor" diye linç etmekle uğraştılar!" demişti.

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Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini serbest bırakma vaadiyle hayal dünyasına dalarken, "Kürt vatandaşı diye bir şey yoktur" sözlerinin sahibi Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ ile ittifakı bile kabullenmişti.