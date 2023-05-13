Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi

MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir Bager Türk kod adlı Haydar Demirel’in peşindeydi. 1997 ile 2000 yıllarında Hatay Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel, 2010 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde iki ayrı eylemde yer almıştı.

Ekibiyle birlikte 8 ve 9 Mart 2010 tarihlerinde Şemdinli, Derecik ve Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulanan Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi. Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar Demirel’in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

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