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Gündem Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi
Gündem

Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-13 10:06:00 -
Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi

PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk-Bager Türk, Bager Kemal kod Haydar Demirel, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’nin Tel Hamis’ kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Sırtını terör örgütü YPG ve PKK'ya yaslayan HDP, seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. Bu haber "Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok!" olarak yorumlandı.

MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir Bager Türk kod adlı Haydar Demirel’in peşindeydi. 1997 ile 2000 yıllarında Hatay Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel, 2010 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde iki ayrı eylemde yer almıştı.

Ekibiyle birlikte 8 ve 9 Mart 2010 tarihlerinde Şemdinli, Derecik ve Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulanan Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi. Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar Demirel’in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

"Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok!"

Sırtını terör örgütü YPG ve PKK'ya yaslayan HDP, seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. Bu haber "Seçim öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Zillet'e şok!" olarak yorumlandı.
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Yorumlar

resat

KAN KAYBETTİKLERİ GİBİ İNŞAALLAH SEÇİMİDE KAYBEDECEKLER ,,

Toshiba

Hey ! Hey ! Hey!… Bir hain kafir daha Cehennem’le tanıştı. Vuran ellere kurban olayım.
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