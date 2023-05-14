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Gündem Seçim öncesi İstanbul'da çirkin provokasyon
Gündem

Seçim öncesi İstanbul'da çirkin provokasyon

Yeniakit Publisher
2023-05-14 03:50:00 -

İstanbul Havalimanı metrosunda bir şahıs, takkeli ve şalvarlı bir gence sözlü tacizde bulunarak saldırdı. Genç karşılık verince tatsız anlar yaşandı.

Tarihi seçimlerin başlaması saatler kala İstanbul'daki Atatürk Havalimanı metrosundaki şahıs büyük bir provokasyona imza attı. Takkeli ve şalvarlı olan vatandaşa "Defol git Türkiye'den" demesinin ardından küfürler savuran şahıs yumruk atma teşebbüsünde bulundu. Yaşanan bu olay sonrası metroda ortalık karıştı.

Giyimi nedeniyle küfürler savurdu

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı metrosunda bir şahıs, giyimi nedeniyle bir genci hedef alarak tehdit ve küfürler savurdu. Yaşanan olayda karşısındaki vatandaşa "Defol git Türkiye'den" hakaretinde bulunan kişi küfürler savurdu ve tahriklere rağmen tepki vermeyen gençlere daha sonra yumruklarla saldırdı.

O anlar kamerada

Gençler, yumrukların ardından kendilerini korumaya çalışırken olay sosyal medyada büyük tepki çekti. O anlar ise kameralara yansıdı.

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