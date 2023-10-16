Seçim öncesi dindara seçim sonrası darbecilere oynuyor! İmamoğlu'ndan cezaevine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi kalkışması tutuklularından Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti.

Sabah saatlerinde, Kahraman’ın Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden İmamoğlu, görüşmeyle ilgili şunları aktardı:

“Biraz uzadı sohbetimiz. Ona şunu dedim: ‘İnşallah bu hukuksuz hapis cezası son bulur. Ben yargıya güveniyorum, güvenmek istiyorum. İnsanlar, adaletli bir dünyada nefes alabilir. Devletin dini adalettir. Çok asil kavramlar bunlar. Adalet, inşallah tecelli edecektir sevgili kardeşim. Ama bil; ortaya koyduğum azmin ve mücadelenin ve kararlılığın en büyük parçası da senin özgürlüğüne kavuşman olacaktır. Senin ve senin gibi adaletsizliğe uğrayanların özgürlüğüne kavuşması olacaktır. İnşallah onu da başaracağız’ dedim. Bu vesileyle sevgili Tayfun'un da size selamlarını getirmiş olayım."