Seçim öncesi dikkat çeken uyarı: Yarın sonuçları hazmedemeyenler sokakları karıştırmak isteyecek

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, yeniakit.com.tr’ye 23 Haziran İstanbul seçimleri ve sonrasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gülerce’nin bomba açıklamaları...

- YSK kararının ardından İstanbul, yeni belediye başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidiyor. Son değerlendirmeniz nedir?

İstanbul seçimi, bir belediye seçimi olmaktan çıktı. “Erdoğansız Türkiye” isteyen dış odaklar, bu seçimi İmamoğlu üzerinden projelendirdiler. İmamoğlu kazanırsa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açacaklarını hesap ediyorlar.



Böyle olunca Cumhur İttifakı’na destek verenler de Binali Yıldırım’a, bu oyunu bozmak ve İstanbul’a ehil bir ismin başkanlık yapması için destek veriyorlar.

“Kararsız Kürt seçmen Binali Yıldırım’ı destekleyecek”

- İstanbul’da Kürt seçmenin tercihi kimden yana olacak sizce?

Kürt seçmenler üçe ayrılıyorlar.

1. AK Parti’ye oy veren seçmenler 2. HDP’ye oy veren seçmenler 3. Kararsız Kürt seçmenler.

AK Parti, Kürtlerin hakları konusunda Cumhuriyet tarihinde en büyük iyileştirmeleri yapan partidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan; insaflı, vicdanlı, vatanın bütünlüğünden yana Kürt vatandaşlarımızın gönlünü fethetmiştir. Bu vatandaşlarımız Binali Beyi şuurlu bir şekilde desteklemektedir.

Abdullah Öcalan’ın son mektubundan sonra HDP yönetimi, Demirtaş ile Öcalan arasındaki derin ayrılık ortaya çıkmıştır. Öcalan’ın çıkışına HDP yönetimi tepki verdi, İmamoğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladılar. Öcalan, bugüne kadar tartışılmayan liderliğini riske attı. Şimdi merak edilen bu ayrılıktan HDP seçmeninin nasıl etkileneceğidir.

Kararsız Kürt seçmenlerinin Binali Yıldırım lehine karar vereceklerini düşünüyorum.

“Batı’nın İmamoğlu’na desteği, ‘Erdoğansız Türkiye’ içindir”

- Yarın yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin AB ve ABD’den gelen açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

ABD ve AB’nin İmamoğlu’na açıktan, aleni destek vermeleri, İmamoğlu’nun bir Batı projesi olduğunun kanıtıdır. 31 Mart’tan sonra dikkat çekici üç önemli Batı tepkisi oldu. Paris belediye başkanı ertesi gün İmamoğlu’nu tebrik etti. ABD Dışişleri Bakanlığı İmamoğlu’nun mazbatasının hemen verilmesini istedi, gelişmeleri ‘not ettiklerini’ açıkladı. Almanya Federal Cumhuriyeti bir önceki Cumhurbaşkanı Christan Wulff, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ile birlikte İmamoğlu’nu ziyaret etti. Batı’nın İmamoğlu’na desteği, ‘Erdoğansız Türkiye’ içindir…

“23 Haziran akşamından itibaren sokaklara dökülecekler”

- 24 Haziran sabahı itibariyle Türkiye’de nasıl bir gelişmeyle karşı karşıya kalabiliriz?

İmamoğlu’nun Ordu valisine ‘it’ demesi, ortak canlı yayından önce moderatör ile otel odasında görüşmesi, ardından bir yığın yalan ve inkâr gösteriyor ki, CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi İstanbul için çok hırslılar. Yenilgiyi olgunlukla karşılayacaklarını, hazmedeceklerini düşünmüyorum. Gezi benzeri eylemler için 23 Haziran akşamından itibaren sokaklara dökülmek isteyeceklerdir. Bütün kaos ve karışıklık hamlelerinde olduğu gibi FETÖ yine devreye girecektir. Ancak bu defa itici güç olarak PKK kullanılacaktır.

“AK Parti’yi bölme planı, 23 Haziran seçim sonucuna ayarlıdır”

- AK Parti’de kritik görevlerde bulunan bazı isimlerin İstanbul seçiminin ardından partiyi bölme gayretleri olacağı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

AK Parti’yi bölme planı, 23 Haziran seçim sonucuna ayarlıdır. İmamoğlu projesi ile AK Parti içinden koparılacaklarla birlikte bir yeni parti kurulması projesi aynı merkezlerde hazırlanmıştır. Paralel projelerdir. İmamoğlu’nun kazanması halinde parti kurma çabaları da hız kazanacaktır. Binali Bey kazanırsa-inşallah- vefasızlar organizasyonunun partisi için ölü doğum olur.