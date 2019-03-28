Seçim öncesi ataklar boşa çıktı! Kur oyunu tutmadı

Yabancı yatırımcıların kur saldırıları başarıyla savuşturuldu. 22 Mart Cuma günü 5,85 TL’yi bulan dolar kuru Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) manipülatör kurumlar hakkında soruşturma kararı almasının; Merkez Bankası’nın da repo ihalelerine ara vermesinin ardından dizginlendi.

Dolar dengeye oturdu

Peş peşe gelen hamleler sonrasında dolar 5,30-5,40, Euro da 6,15-6,20 bandına oturdu. Yatırım stratejistleri, BDDK, SPK ve Merkez Bankası’nın tedbirleriyle ekonominin uçurumun kenarından döndüğüne işaret etti. Stratejistler, ayrıca TL’yi şoklara karşı dayanıklı kılacak adımlar atılmasını tembihledi.

Vurguncular başarısız oldu

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye’nin her seçimden evvel ani kur artışlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, “Hemen her önemli oylamanın arifesinde yabancı yatırımcılar fiyatlamaya gidiyorlar. Bu dönemde de aynısını yaptılar. Seçmenin kafa karışıklığından yararlanarak açığa TL satma gayretine girdiler. Ancak başarısız oldular” dedi.

Merkez Bankası’nın yeni bir oyunu önlediğini; art niyetlilere okkalı bir tokat attığını kaydeden Memiş, şu yorumlarda bulundu: “Bu tokat karşısında şoke olan yabancı yatırımcılar, hemen Londra’da TL aramaya yöneldiler ama bulamadılar. Haliyle TL bunalımına, komasına girdiler. Takiben borsada satış yapmaya, TL varlık elde etmeye yeltendiler. O da olmadı. Nihayetinde elleri boş kaldı. Tabii burada BDDK ve SPK’nın da aldığı önlemleri unutmamalıyız. Ülke olarak yeni yönetim sistemine geçmemizin, finansal sistemi tek çatı altında toplamamızın rolüyle BDDK ve SPK manipülatörlere müdahale etti. İki kurum, bu müdahalelerle ülkemize oyun oynayan elleri belirledi.”

Spekülatörlerin iştahı kapandı

Piyasa analisti Burçak Gezgin de Merkez Bankası’nın zamanında devreye girerek TL’yi güçlendirdiğini; ekonomiyi kur ataklarından kurtardığını dile getirdi ve “Böylece yabancı yatırımcıların ve spekülatörlerin TL tarafında açığa satış iştahı bir miktar kapandı” ifadesini kullandı. Gezgin, kurun belli bir bölgede kalması ve TL’nin değerlenmesinin güçlü temellere oturtulması gerektiğini de vurguladı.

Halkımız dolar almasın

Anadolu Ajansı Finans Analisti Memiş, spekülatörlerin seçmeni korkutmayı ve dolar alımına yöneltmeyi amaçladığını belirterek, şu uyarıları yaptı: “Burada halkımız oyuna gelmemeli, art niyetli güçlerin ülkemizin kanını emmeyi amaçladığını bilmeli, ekonomiyi tahrip edecek eylemlerden kaçınmalıdır. Ülkemizde dolara talebin devam etmesinin ekonomiye zarar vereceği, hanelerin yoksullaştıracağı unutulmamalıdır.”

İş dünyası temsilcileri TCMB’nin son dönemde attığı adımları değerlendirdi:

Merkez Bankası’nın görevi fiyat istikrarını sağlamak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB’nin ana görevinin fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu belirli oranda tutmak olduğunu vurgulayarak, enflasyonun belirsizliği artırdığını, hem iş dünyasının hem de tüketicinin karar vermesini zorlaştırdığını söyledi. Avdagiç, “Bu yüzden enflasyonla mücadele hepimizin ana gündemidir. Ancak bunu yaparken, piyasadaki dinamikleri yavaşlatmamak gerek. İç talebi kısacak, kredi kanallarını daraltacak politikalar ekonominin nabzını olumsuz etkiler. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü iç talep, üretimin önemli bir unsurudur. Bunun etkilenmesine izin vermemeliyiz” diye konuştu. Köklü bir yapısal reform gerçekleştirirken, sadece finansal politikaları önceleyen bir süreçten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “En büyük beklentimiz, her halükârda üretimi önceleyen politikaları ve reformları tüm yönleriyle devreye almasıdır” dedi.

Üretime yönelik yatırımların önünü açacak adım atılmalı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise, Merkez Bankasının enflasyonu önceliklendirerek rezervlerini artırmaya yönelik tedbirlerini önemsediklerini vurguladı. Aydın, “Dengeleme sürecinin ardından gelecek pozitif yönde rakamsal değerler sonrası Merkez Bankasının üretime yönelik yatırımların önünü açmak için gerekli kararlara imza atacağından şüphemiz yok. Alınan tedbirlerin, istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık ve kur istikrarına olumlu ya da olumsuz etkilerinin ne olduğunu nisan ve mayıs ayı tabloları sonrasında masaya yatırılabileceği kanaati içerisindeyiz” görüşünü dile getirdi.