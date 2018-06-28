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Seçim kutlaması değil sanki savaş meydanı

İstanbul'da 24 Haziran seçimleri sonrası partililer sokaklara inerek silahlarla kutlama yaptı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:41

Ülkemizde vatandaşlar tarafından düğünlerde ve asker eğlencelerinde yaygın şekilde yapılan silahla kutlamaların bir benzeri de 24 Haziran seçimleri sonrası görüldü. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı vatandaşlar silahlarını alarak sokaklarda ve meydanlarda havaya ateş açtı. Ülkemizde bilinçsizce yapılan bu kutlamalar sonucunda her yıl onlarca insanımız hayatını kaybediyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:41
  1. 24 haziran seçimleri
  2. silahlı seçim kutlaması

YORUM YAZ

  • sukrusukru16 sa önce
    CHP,nin desteğiyle teröristlerin siyasi ayağı olan HDPKK,lıların meclise girmesinin kutlaması bu.Adamlarda silah bulunmayan ev nerdeyse yok.neredeyse fazladan oldu her evde bir manga askere yetecek silah var desem abartı olmaz.
  • mehmet özçakirmehmet özçakir14 sa önce
    Barbarca ve zekanin kullanim disi kalmisliginin mükemmel sunumu... Ah Aristotales, bak ne hale geldi birakip gittiginiz Anadolu diyari... Demokrasi, Sanat, Tiyatro, Felsefe, Kültür.... Geride bu biraktiklarinizin kirintilari olmasaymis eger, kim bilir ne hale gelirdik... Sonsuz tesekkürler, kirintilar için bile olsa, o ruh halen var ve umarim bir gün bu barbarlarin yok olmasina vesile olacaktir...
  • cihadcihad14 sa önce
    gardaşım bizimkiler bunlar ayağını denk almayana cevap artık ankara keçiörendede vardı ve artık insanlar boş çıkmayacak bunun anlaşılması için. idamın acilen gelmesi ve teröristlerin asılması için bu kurşunlar haydi hayırlısı
  • mehmet özçakirmehmet özçakir13 sa önce
    Neden yayimlamiyorsunuz yorumlarimi? Beynimin içindeki düsüncelerden tedirgin mi oluyorsunuz, ifade etmek bir düsünceyi, her daim sinirsiz ve özgürce olmali, öyle degil mi? Sadece sizin hosunuza gidenleri yaymlayin, oh ne güzel... Tanrilarin laneti unutmayin, riyakarlarin ve ahlaksizlarin tam üzerindedir!!!
  • osmanosman14 sa önce
    bu İstanbul un bütün semptlerinde oldu.Kimden cesaret alıyorlar dersiniz?
  • Yozgatlı Yozgatlı 16 sa önce
    "Partililer" diye izâ ediliyor bu pislikler.Açık yazın: AKP 'ye ve MHP 'ye yürek vermiş olan partililerimiz gözdağı verdi.
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