Seçim kutlaması değil sanki savaş meydanı

Ülkemizde vatandaşlar tarafından düğünlerde ve asker eğlencelerinde yaygın şekilde yapılan silahla kutlamaların bir benzeri de 24 Haziran seçimleri sonrası görüldü. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı vatandaşlar silahlarını alarak sokaklarda ve meydanlarda havaya ateş açtı. Ülkemizde bilinçsizce yapılan bu kutlamalar sonucunda her yıl onlarca insanımız hayatını kaybediyor.