Seçim hezimetini kabullenemeyince iyice çirkinleştiler! Oyuncu Zeynep Beşerler'den tesettürlü kadına aşağılık sözler

yeniakit.com.tr

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle topyekün birleşen CHP her seçimde olduğu gibi yine hezimete uğratıldı.

AK Parti'nin seçimlerdeki başarısının ardından muhalif isimler ve fondaş medya, çirkin yüzlerini ifşa etti. Sözcü, seçim sonuçlarının ardından çıkardığı manşette depremzedelere hakaret ederken birçok CHP'li ünlü isim de vatandaşa hakaret ederek hıncını almaya çalıştı. Bunlardan biri de Arka Sokaklar oyuncusu Zeynep Beşerler oldu.

CHP hezimete uğrayınca vatandaşa hakaret etti

Tarikat ve cemaatleri kapatma, eşcinsel sapkınlığın yolunu açma, Kur'an kurslarını zincir vurma, imam hatip okullarını kapatma. özerklik gibi seçim vaadleri olan CHP'nin halkın tokadını yemesinin ardından "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık..." paylaşımını yapan Beşerler, kendisine yorum yapan tesettürlü kadına verdiği cevapla tepki çekti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemeyen Beşerler, Elif isimli kullanıcının 'Bir kez daha gömüldünüz bee yürüyen kibirler!' ifadesine şu yanıtı verdi.



"Bosverin Elif hanim biz gömulelim gerekirse yerterki siz bir adamın 4.karısı olmayin ya da kocanizın gözünde kadin olarak sığırdan fazla degeriniz olsun"



Seküler sapkınlığın fitilini ateşleyen laikçi yaşam tarzıyla kıyafet değiştirir gibi bir erkekten başka bir erkeğe geçmesiyle, magazin medyasında gayrimeşru ilişkileri çarşaf çarşaf sergilenen Zeynep Beşerler'in tesettürlü bir kadına 'kadın-erkek' ilişkileriyle ilgili akıl vermeye çalışması dalga konusu olurken; CHP zihniyetinin İslam'a bakış açısını da yeniden gözler önüne serdi.