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Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul'da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor

23 Haziran 2019 Pazar 07:03
Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul'da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BAZI İLLER İÇİN HAVA TAHMİNİ

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 06:46
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Bayburt
  4. Trabzon
  5. Sinop
  6. Rize
  7. Nevşehir
  8. Kırşehir
  9. Kastamonu
  10. Gümüşhane
  11. Giresun
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Artvin
  15. sağanak yağış
  16. meteoroloji genel müdürlüğü
  17. son dakika
  18. parçalı bulutlu
  19. bugün hava nasıl olacak?
  20. İstanbul Hava durumu nasıl olacak?
  21. son dakika sağanak uyarısı
  22. son dakika Gündem Haberleri

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