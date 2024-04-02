Seçim faslı bitti öncelik ekonomik istikrar

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Türkiye, bir yerel seçimi daha sorunsuz tamamladı. Seçim faslının bitmesiyle ekonomi gündemi öne çıktı. 2024-2029 döneminde 81 ili ve 973 ilçeyi yönetecek isimlerin belirlenmesi, 4 yıllık seçimsiz döneme girilmesi hükümete hem refahı hem üretimi hem de ihracatı artırıcı adımları eksene oturtma imkânı sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimin ardından yaptığı balkon konuşması da buna işaret etti. Erdoğan, konuşmasında, “Önümüzde seçimsiz 4 yıl var heba etmeyeceğiz. Deprem bölgesi ve ekonomi başta olmak üzere ülkemizin acil sıkıntılarına daha fazla eğileceğiz” cümleleriyle 2024-2028 döneminde atılacak adımların ipucunu verdi.

İhracat için çalışacağız

Erdoğan’ı haklı bulan iş dünyası temsilcileri de ekonomi yönetimini yapısal reformları merkeze almaya davet ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarla öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır” ifadelerini kullandı.

Reform alanlarına değinen Hisarcıklıoğlu, şunlara işaret etti: “Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin arttırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, her şehrimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun milletimizin kararına saygı duyup 86 milyon el, akıl birliğiyle aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyet’imizin ilk asrında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci asrında daha huzurlu,daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.”

İhracatta hedef geçilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğini düşünüyoruz. 2028’de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize kanaat getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Türkiye ekonomik programa odaklanmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yerel seçimin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Seçilen belediye başkanlarını kutlayan Avdagiç, şunları kaydetti: “İş dünyası olarak Türkiye’nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede çevresinde hem çatışmanın hem savaşın kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz.”

Ticaret canlanmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, şu yorumları yaptı: “Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Öbür taraftan Ankara’da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı dahil ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara’nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz.”

Yapısal reformlar temennisi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkemizde başta ekonomi olmak üzere sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönemin başlamasını temenni ediyorum” dedi.

Ekonomistler de seçimsiz dönemin verimli geçirilmesi ve ekonomi gündeminin öne çıkarılması çağrısı yaptı.

Enflasyon en önemli problem

Akit’e konuşan iktisatçı İsmail Çapak, şunları söyledi: “Yerel seçim ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz duruma bakarak oy verdi. Muhalefet, daha evvel yerden yere vurduğu ve ‘koyun’ dediği milletin oyunu aldı. Umarım muhalefet iletiyi almış, anlamıştır. Seçimden CHP birinci, AK Parti ikinci çıktı. Bunda ekonomik sıkıntılar rol oynadı. Kuşku yok ki tüm dünyada iktidarlar, yorulup yıpranıyor. Bu durum AK Parti için de geçerli. Son 2 yılda enflasyonun ve doların yükselmesi, gıdaya ulaşımın zorlaşması, barınma sorununun büyümesi 85 milyonu rahatsız etti. Bu hakikat. 16 milyon emekli de 10 bin lira gelirle zor süreçten geçti. Bu da muhakkak. Cumhurbaşkanı’mız emekli maaşında iyileştirme taleplerini takiben ‘Seyyanen zammı bütçe kaldırmaz’ dedi. Haklı idi. Bunun nedeni ise İsrail-Gazze Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı idi. Pandemi idi. Ülkemize 1-1.5 trilyon liraya mâl olan 6 Şubat depremleri idi. Bu pozisyonda CHP birinci oldu. CHP, iktidar çok zor bir dönemden geçtiği için iyi bir oy aldı.

Neyse ki seçim sorunsuz bitti. Artık geleceğe bakılmalı. ‘Gelecekte, 2024-2028 döneminde neler yapılmalı’ sorusuna cevap aranmalı. Bu sorunun cevabı belli. Bir kere enflasyon düşürülmeli, dolar kurunu artırmadan yola devam edilmeli. Kamu harcamalarında tasarrufa gidilmeli, bütçe açığı daraltılmalı. Bütçemizin açık verdiği unutulmamalı. Açığın yüzde 40-50 faizle kapatıldığı akıldan çıkarılmamalı. Dar gelirlilerin, emeklilerin şartları iyileştirilmeli. Barınma sorununun önüne geçilmeli. Sosyal konut inşasına hız verilmeli. Ezcümle şu anda en önemli problemimiz enflasyon. Enflasyonun tek hanelere indirilmesi hayati önem arz ediyor. Hayati önem arz ediyor çünkü refah enflasyonun tek hanelere inmesiyle artar. Bunun dışında 4 yıl seçim yok. Ekonomiye odaklanılırsa, kronik problemler giderilirse AK Parti’nin 2028 seçimlerinden de galip çıkacağı bilinmeli.”