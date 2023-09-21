Seçim dinciliği CHP’nin genlerinde var! Sandığı görünce imana geliyorlar

Ufukta seçim olmayınca mütedeyyin insanlara ve kutsallarına yönelik düşmanlıkta sınır tanımayan CHP’liler, sandık ufukta görünür görünmez hemen imana geliyor.

Müslümanların mukaddes değerleriyle kurulduğu günden beri kavgalı olan CHP zihniyeti, dini değerlerimize nefret kusarken, parti yönetim kademesi ise her seçim dönemi olduğu gibi yine imana gelmeye başladı.

Seçim döneminde helalleşme nutukları atan Kemal Kılıçdaroğlu ile camiden çıkmayan Ekrem İmamoğlu ile yarışarak belki de hayatında ilk kez el açıp dua eden Canan Kaftancıoğlu’nun ardından şimdi de İslam’ı “orta çağ karanlığı” diye niteleyen Özgür Özel “hacı torunu” olduğunu hatırlayarak dindar seçmene göz kırptı.

Özel: Hacı torunuyuz

Soyer: Sapkınların emrindeyiz

CHP’nin fonladığı Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gibi yandaş gazeteler dinimizin özünün öğretildiği yaz Kur’an kurslarından okullardaki din dersine, öğrencilerin umreye gitmesinden hafızların taç giyme törenine kadar her hayırlı hizmetten rahatsız olurken, CHP’nin tavşan adayı Özel, yaklaşan yerel seçim öncesi bir anda “hacı torunuyuz” diyerek seçmene göz kırptı. Özel’in manevi duygularının kabardığı gün topa giren ve “eşcinsel sapkınların emrinde olduğunu” açıklayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Diyanet ile MEB arasında imzalanan ÇEDES protokolü kapsamında İzmir’in pilot il seçilmesine tepki göstererek, “İzmir’den size şeyh çıkmaz” sözleriyle içindeki nefreti dışa vurdu.



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CHP’liler sandık müslümanı

Sandık Müslümanı CHP’lilerin ikiyüzlü tutumunu gözler önüne seren takıyye örneklerinden bazıları şöyle:

• Başörtüsü için “Bir metrekarelik bez parçası” diyen ve milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM’ye başvuran Kılıçdaroğlu, sandığı görür görmez helalleşme nutukları attı.

• Lüks yaşantısıyla bilinen ve içkinin su gibi aktığı sefahat âlemlerinden geri durmayan Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi takıyyenin dibine vurarak cami cami dolaşıp Kur’an-ı Kerim okudu.

• Bir oturuşta bir domuzun dörtte birini götürmesiyle bilinen CHP’nin ‘düşük’ İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimler öncesi bol bol el açıp dua etti. Kaftancıoğlu, sağdan oy almak için takıyye yaptıklarını da itiraf etmekten çekinmedi.

• Diyanet’in 4-6 yaş din eğitimi çalışmalarını “orta çağ” zihniyeti olarak eleştiren CHP’nin tavşan adayı Özgür Özel ise Genel Başkanlığa talip olduktan sonra “Hepimiz hacı torunuyuz” demeye başladı.

Her seçim dindarlaşıyorlar

İslam’a hareket etmeyi şiar edinen CHP ve avanelerinin seçime aylar kala başvurduğu riyakarlığı Akit’e değerlendiren Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı, “CHP yöneticileri her seçim döneminde dindarlaşırlar. Cuma namazlarına giderler. Kur’an-ı Kerim okuyup videoya çekerler. Ama seçim bittiğinde o Müslümanlıklarından bir eser kalmaz. CHP, yıllarca bu ülkede başörtüsüne karşı savaşmış, 1950’lere kadar camilerin ahır olmasına göz yummuş, ne kadar manevi ve milli değer varsa bunlara karşı çıkmıştır. Müslümanlığın gerektirdiği hususları ‘yobazlıkla’ nitelemiş bir siyasi partidir. Zikri hiçbir zaman İslam’a yakın olmadığı halde seçim döneminde fikirleri nedense sağ oyları alabilmek için şekil değiştiriyor. Ama artık milletimiz buna alıştı. İmamoğlu seçim döneminde cuma namazına gidip camide Kur’an okurken, seçimler bittikten bir ay sonra Büyükşehir Belediyesi’nde LGBT bürosu açmaya çalıştı. LGBT İslam’ın neresindedir? Kur’an-ı Kerim’in neresindedir? Ya da Müslümanlar LGBT’ye nasıl bakar? Bu sebeple Özgür Özel de bu genel başkanlık yarışında, yerel seçimler yaklaşırken ‘benim dedem hacı, ben hacı torunuyum’ diyor. Parti tabanı ise bildiğini okumaya devam ediyor” dedi.

Halk bu numaraları yemiyor çünkü bu zihniyeti tanıyor

CHP’nin genel karakteristik özelliğinin Hak he halk düşmanı olduğuna dikkati çeken Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, “Gerek yaşam tarzları ve gerekse göstermiş oldukları refleksler din ile alakalarının olmadığını gösteriyor. Dine düşman olmaları karakteristik özellikleridir. Seçim zamanı geldiğinde ise saf Anadolu insanını kandırabilmek adına maske takarlar. Yalandan tutukları oruç, yalandan kıldıkları namaz, yalandan yaptıkları hayır hasenat bunlara örnektir. Halkımız bunu yiyor mu peki? Yemiyor. Çünkü geçmişi zulüm olan ve bununla hiç hesaplaşmaya girmeyen, yüzleşmeyen ve bir özür dahi dilemeyen bir zihniyetin Müslüman Anadolu insani nezdinde bir karşılığı yoktur” dedi.