Seçim bitti kavga büyüdü İP'ten bay Kemal'e bombardıman

Seçim hezimetinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkartan İYİ Parti'den sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından eski ortakları Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!"

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