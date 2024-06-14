Seçim bitti, Ekrem vaatlerini unuttu

Haber Merkezi

Seçim öncesi bol kepçeden vaatte bulunan ve başta emekliler olmak üzere geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardımcı olacağının sözünü veren Ekrem İmamoğlu’nun, mağdur insanları yine yüzüstü bıraktığı belirlendi.

Ünlü şikâyet platformu “Şikâyet Var”da, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yardım” adıyla açılan başlıkta, CHP’li İBB yönetimine yönelik toplamda 15 bin 369 adet şikâyet yapıldığı, sadece dün ve önceki gün yapılan şikâyetlerin tamamının ise CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun verdiği ama bir türlü tutmaya yanaşmadığı yardım vaatlerinden ve fahiş zamlardan kaynaklandığı öğrenildi.

Yardım kartlarına yüklenmeyen limitlerden emeklilere 10 bin TL’lik pazar desteğine, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında ayni ve nakdi desteklerden memleketine geri dönüş için göç desteği talebi karşılıksız kalanlara kadar CHP’li yönetime her konuda şikâyetin yağması dikkatlerden kaçmadı.

Ekrem'in umurunda değil!

Son olarak Özel Halk Otobüsü esnafından, Şehir Tiyatrosu oyuncularına ve CRR Senfoni Orkestrasındaki müzisyenlere kadar emrindeki emekçilerin ve sanatçıların ücretini ödemeyen ve seçim sonrası zam yağmuru başlatan İmamoğlu’nun İstanbulluyu yüzüstü bırakması, İBB’de adım adım yaklaşan iflasın işareti olarak yorumlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sadece 2 günde gelen şikâyetlerden bazıları şöyle:

• Yeşim isimli vatandaş, dün saat 03:51’de yaptığı şikayetinde; “SEDEP başvurusu yapalı aylar oldu. 153’ü aradım, yardım almaya hak kazanmışsınız, SMS gönderilecek dedi. 8 ay geçti, SMS gelmedi” dedi.

• Servet isimli vatandaş ise 12 Haziran saat 01:32’deki şikayetinde, “Sonuç olumlu deniliyor ama 7 ayı geçti, hâlâ dönüş yapılmadı. 4 çocuklu bir ailenin ikisi bez, biri mama yiyor, iki öğrencim var” sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.

• İsminin Salih olduğu anlaşılan bir emekli ise önceki gün saat 21:35’te yaptığı şikayet başvurusunda, “Emekliye 10 bin tl pazar desteğine başvuru ekranı bile açılmadı daha. Seçim biteli 3 ay oldu ses yok” diyerek, İmamoğlu’nun sözünü tutmamasından dert yandı.

• Sinan isimli bir vatandaş ise “Memleketimize tersine göç için nakliye talebinde bulunduk aylar oldu dönüş yok” diyerek mağduriyetini anlattı.

İstanbul halkı kan ağlıyor

• Büşra isimli vatandaş da “Aylar oldu. Başvurum onaylandı. Ama hâlâ bir haber yok. Sizin yapacağınız yardıma ben ne diyeyim bilmiyorum. Neden insanları yanıltıyorsunuz?” sözleriyle kendisini aldatan İBB yönetimini şikâyet etti.

• Emine adlı vatandaş ise son zamla birlikte ayyuka çıkan su faturalarını şöyle şikayet etti: “170 TL gelen faturam, atık su bedeliyle birlikte 352 TL gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Nasıl böyle bir anda iki katı bir fatura gelir.”

CHP’li yönetimden illallah eden İstanbullunun kan ağladığını belgeleyen diğer şikâyetler şöyle:

• CHP’li yöneticilerin yardım etmemek için kendilerini oyaladığını belirten Selma isimli vatandaş ise “2 ay önce İBB sosyal yardım sofra destek başvurusu yaptım. Defalarca 153’ü aradığımda hâlâ ses yok” sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.

• Kirada oturan Sinan isimli vatandaş ise “İBB doğum paketine başvurdu eşim. 16 bin kira veriyorum ve tek çalışıyorum. Evimiz, arabamız olması mı lazım doğum paketi alabilmemiz için” diyerek yaşanan çifte standarda tepki gösterdi.

• Rabia adlı şikayetçi ise “Halk Ekmek yardımı büfeye gittiğimde aktif değil görünüyor. 153’ü arıyorum, aktif diyorlar. Ayrıca, mayıs ayı sosyal desteği de yatmadı” diyerek yardımların aksadığını ifade etti.