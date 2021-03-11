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Siyaset Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi
Siyaset

Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi

Katıldığı bir programda seçim barajını düşürme çalışmalarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "7 mi olur 5 mi olur, hangisinin doğru olacağı üzerine çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 13:33:00 -
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi

Son dönemlerde gündemden düşmeyen seçim barajı tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den sürpriz bir çıkış geldi.CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek" dedi.

"Barajın çok anlamı kalmadı"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin dünyadaki en yüksek seçim barajı uygulayan ülke olduğunu ifade eden Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir" ifadelerini kullandı.

4 alternatif üzerinde duruluyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bir sunumda da yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine yönelik dört farklı teklif tartışılmıştı. Komisyon üyeleri yüzde 7, yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır baraj üzerinde görüşlerini dile getirdi. Seçim barajının ittifak yapacak partiler için yüzde 10'luk oranın korunması, ittifak dışı partiler için ise daha düşük bir oran uygulanması görüşünün ağır bastığı belirtiliyor.

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