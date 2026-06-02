Şeçilmiş değil şeytan islah değil ifsad

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Şu anda bu nebi katilleri daha büyük bir katliam, soykırım işliyor. Bunlar seçilmiş değil şeytan. Şeytani tetikçi.

Allah teala bakın bunlar için ne buyuruyor? Onlar biz ıslah edicileriz derler. Ama gerçek ifsad ediciler onlardır. Fakat bunun farkında kendileri bile değiller.

Şu anda öyle bir psikopat oldular ki, şizofren oldular ki, kendi hatalarının farkında bile değiller. Dünyayı inandırmış. Yani yukarıda bir yalan söyledi yukarı mahallede. Aşağı geldi. Şu anda kendisi de inanıyor. Yani kendisinin ıslah edici olduğunu zannediyor.

Sulhtan bahsediyor. Güvenlikten bahsediyor. Bilmem ne hakkından bahsediyor. Saldırırken savunma hakkından bahsediyor. Böylesine psikopat sosyal psikopat böylesine kanser, teolojik kanserle karşı karşıyayız. Onun için aklımızı başımıza alalım.

Bunlar hem ahiretimizi cehenneme çevirir hem dünyamızı değil mi? Bölgede huzur mu kaldı? Huzur mu kaldı? O bebekler öldürülürken biz rahat uyuyabiliyor muyuz? Kim rahat uyuyabiliyor? Bakın dünyanın huzurunu bozdular. Ve bu şekilde bizi suça ortak ederek ahiretimizi de cehennem edecekler. Dünyayı savaşa çevirdiler.

Ve bakın bizim burada insanlar açız açız diye bağırırken aslında bütün ülkelerin zenginliğini bunlar sömürüyor. Dolar üzerinden ve faizcilik, tefecilik, riba üzerinden devletleri şirketleri bunlar tefeci haraca bağladılar. Yoksa yani hortum bunlarda Merkez Bankalarındaki dolar bunlara çalışıyor.

Görüyorsunuz işte Venezuela petrollerine kondular. Hürmüze konmaya çalışıyorlar. Yani bölge petrolleri Allah bu bölgeyi petrole boğmuş.O mübarek belde hürmetine Kudüs hürmetine Kabe hürmetine ama o buradaki yetimlerin de hakkı var. Ama kime gidiyor? Siyoniye gidiyor. Amerika'ya gidiyor.

Amerika da siyonizme hizmet ediyor. Bu bizim hakkımız. Yani hem bizim zenginliğimizi çalıyorlar. Hem dünyayı cehennem ediyorlar. Hem de diyorlar ki şu kadar bombaya para harcadık. Hadi çık bakayım paraları Arap kralları.

Kimin? O Arap krallarının mı o petrol. O petrol Allahın bu bölgenin yetimlerine verdiği, miskinlerine verdiği, fakirlerine verdiği. Gördünüz mü dünyamızı? Cennet gibi bir dünyayı nasıl cehennem ettiler? Biz böyle itirazımızı yükseltmezsek bunlar ahiretimizi de ebedi cehennem yapacak.

Onun için bana ne diyemeyiz. Ve bunu dillendiriyoruz. Bakın birçok vicdanlar, batılı doğulu her birisi siyonizme nefret kusuyor. Vallahi belki Hıristiyanlar ama bu vesileyle İslam'a hakka hakikate uyanıyorlar. Çünkü bütün Nebiler İslam, bütün Nebiler Müslüman, bütün Nebiler barıştan yana Yahudilik ve Hıristiyanlık FETÖ gibi sonradan İslam'dan çıkan, sapan cemaat. Bakın Süleyman Nebi adı İslam.

Yani İslam bin dört yüz yıllık değil. İslam ebedi, ezeli. Dolayısıyla bu hakikate sahip çıkalım.

Yoksa dünya cennetini de el avucumuzdan alıp götürürler. Ahiretimizi de cehennem ederler. Onun için bana, ne mi lazım diyemeyiz? Kudüs, Gazze, Türkiye'nin ön savunmasıdır. Orası bizim toprağımızdır. İslam toprağıdır. Onu Yahudi korsana çeteye bırakamayız.

Onlar da selami şalomi olsun. Selami olsun. Barışçıl olsun. Eyvallah. Bizim ırkçılığımız yok. Faşizanlığımız yok.

Ama hakkımızı da savunmak zorundayız. İslam bunun için vardır. Sala demek direnişme demektir. Dayanışma demektir. Dinimizin aslı budur. İslam Allah'ın dünya barış projesinin adıdır.

Yoksa böyle ritüellere boğulmak olmaz. Dolayısıyla din adamlarını da devlet adamlarını da hak hakikate çağırıyoruz. Allah sizin de şahitliğinizi kabul buyursun inşallah.

Bu bizim delilimiz, mazeretimiz, delaletimiz olsun inşallah. Suça ortak olmadığımızın haktan yana olduğumuzun delilidir inşallah diyoruz.

Allah'a emanet olun. Selametle kalın...