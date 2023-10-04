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Gündem Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na küfürler savuran ahlaksız Eypio'ya Ekrem İmamoğlu kalkanı! İstanbul'un kurtuluş yıldönümünde sahne alacak...
Gündem

Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na küfürler savuran ahlaksız Eypio'ya Ekrem İmamoğlu kalkanı! İstanbul'un kurtuluş yıldönümünde sahne alacak...

Yeniakit Publisher
2023-10-04 19:25:00 -
Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na küfürler savuran ahlaksız Eypio'ya Ekrem İmamoğlu kalkanı! İstanbul'un kurtuluş yıldönümünde sahne alacak...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümünde Eypio adlı soytarıyı sahneye çıkartacak.

Gezi kalkışmasında ön saflarda yer alıp, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak sözlerle hakaret ve küfürler savuran Eypio adlı ahlaksız, İBB'den nemalanacak.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin düzenleyeceği İstanbul'un kurtuluşunun 100. yılı etkinliğinde, Eypio'nun konser vereceği öğrenildi.

İBB Haber adlı Twitter hesabında, "İBB'nin İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 6 Ekim Cuma günü Üsküdar Meydanı'nda düzenleyeceği kutlama etkinliğinde Eypio ve Sibel Can sahne alacak." paylaşımı yapıldı.

Eypio'nun meşru hükümete başkaldıran Gezici vandallarla omuz omuza verdiği dönemde yaptığı paylaşımlarından sadece birkaçı şöyle:


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