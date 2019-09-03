Seçilemeyen CHP'li başkan adayı, İBB'de koltuğu kaptı! 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan ve seçilemeyen Remzi Albayrak, İBB'nin yeni İtfaiye Daire Başkanı olarak atandı.

AK Partili isimlerin, parti içinde farklı görevlere getirilmesine çemkiren CHP, aynısını yaptı!.. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan lakin seçilemeyen Remzi Albayrak, İBB'de koltuğu kaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler devam ediyor. Son atama ile İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'nin yerel seçimde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak'ın getirildiği öğrenildi. Remzi Albayrak kimdir? Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, TSK’nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti. Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.

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