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Gündem Seçil Erzan’ın kırık telefon ve sim kartı incelendi: Yumurtadan Fulya Terim çıktı
Gündem

Seçil Erzan’ın kırık telefon ve sim kartı incelendi: Yumurtadan Fulya Terim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:38:00 -
Seçil Erzan’ın kırık telefon ve sim kartı incelendi: Yumurtadan Fulya Terim çıktı

Seçil Erzan’dan Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’e: ‘’Sizin hesabına gönderttim arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir’’

 

 

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda Fatih Terim’in eşiFulya Terim’in mesajları ortaya çıktı. Erzan’ın Terim’e ‘’Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir’’ dediği kaydedildi. 

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan'ın Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. 

‘’Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir’’ 
24 Ocak 2023’de Fulya Terim’e 16 bin dolar tutarında döviz satış işlemi gerçekleştiğine dair mesaj geldiğinin aktarıldığı raporda, Erzan’ın ‘’Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)’’ şeklinde mesaj attığı, Terim’in ise mesajı ‘’Hahahahahahahaha’’ diye yanıtladığı kaydedildi. 
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26 Ocak 2023’deki mesajlar ise şu şekilde yer aldı: 
Erzan: Nur abla ile bir konu görüştüm, sizinle bugün konuşacak eğer onu yapabilirsek çok, çok yüklü bir şeyi almış olacağız. 
Fulya Terim: Ok konuşurum ben. 
Erzan: Nasıl yaparız bilmiyorum ama sizden başkası da yapamaz. 
Terim: Tamam canım Nur geliyor konuşuruz. Transfer olunca haber verir misin lütfen? 
Erzan: Fulya abla diğer banka hazırlayamıyorsa buradan yapalım 
Terim: Haber bekliyorum. 

Muslera: ‘’Bugün parayla saat kaçta geleceğini bilmem gerekiyor’’ 
Ayrıca raporda, Erzan’ın Fernando Muslera ile 9 ve 20 Şubat 2023 tarihlerindeki mesajları ise şu şekilde yer aldı: 
Muslera: Bilmiyorum bilginiz var mı ama son maçta sakatlandım. Bu yüzden yarın yurt dışına uçuyorum ve 2 hafta sonra döneceğim. Bu yüzden bu gece ilk ödeme ve ödeme için Merto'yu ve sizi evime bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödeme İstanbul'a döndüğümde alacağım yani belki 2 hafta sonra daha fazlasını alabilirim. 
Erzan: Günaydın :) 
Muslera: Merhaba Seçil, Merto'yu aradım bana toplantıda olduğunu söyledi ama bugün parayla saat kaçta geleceğini bilmem gerekiyor. Lütfen. 
Erzan: Merhaba Nando, bugün pazartesi. Tüm gün toplantı saat 8'de size geleceğiz. Sadece pazartesi yoğun bir gün sorun yok. Saat 8'de size geliyoruz. 
Muslera: Tamam süper 
Öte yandan bilirkişi raporunda Seçil Erzan’ın, Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile mesajlaşmalarının dava konusu ile alakalı olmadığı, Emre Belözoğlu ile herhangi bir mesajlaşmasının olmadığı ve rehberde bile kayıtlı olmadığı belirtildi. 
Bilirkişi raporunda ayrıca, Erzan’ın, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya 27 Şubat 2023’de ‘’Volkan bey biz kalan tutarı da ödeme yaptık bilgi vermek istedim’’ şeklinde mesaj attığı kaydedildi. 
Öte yandan 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti. 

 

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