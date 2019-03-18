Seçer: "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım ve yoksulluk"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, kamyoncu esnafıyla buluşmasında, "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunları konuşmamız lazım” dedi.

Seçer, Tarsus Kamyoncular Kooperatifi’nde kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Mersin’e umutsuzluk değil, umut vermek istediklerini ifade eden Seçer, seçim kampanyası boyunca Mersin’in gerçek potansiyelinin açığa çıkarılması ve refahın artırılmasıyla ilgili projelerini halka anlattıklarını söyledi. Seçer, “Çok sayıda parti var ama Mersin’de iddialı olan, takip edilen 3 aday var. Cumhur İttifakı adayı var. CHP adayı var. Bir de Demokrat Parti’nin İYİ Parti desteğiyle çıkardığı aday var. Ama bunların içinde de 2 adayın çekiştiği görülüyor. Aslında çekişen de demek istemiyorum. Bu seçimi çok rahat şekilde alacağız.Tarsus’tan Anamur’a kadar birçok ilçelerde seçimi kazanacağız. Buna inanıyorum. Şimdi birileri bir takım söylentilerle seçim sonucuna etki etmeye çalışıyor. Söylentilere kulakasmayın. Onlar böyle karalamalardan, çamur atmalardan medet umuyor ama Türkiyefarklı bir gündemle meşgul. Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunlarıkonuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"İşçi çıkarma olmayacak"

Mersin’in en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çeken Seçer, “Herkes benden işistiyor. Ben herkese belediyede iş verebilir miyim? Belediyenin ihtiyacı yoksa benimadamım, benim partilim diye işe almam doğru mu? Hep bundan şikayet ediyoruz. Ben deaynısını yaparsam doğru olmaz. Belediyede 9 bin 500 kişi çalışıyor. 15 tane fabrikabüyüklüğünde bir istihdam. Diyorlar ki ‘Vahap Seçer kendisinden olmayanları iştençıkaracak, yerine kendi partisinden eleman alacak.’ Bakın bir kez daha söylüyorum.Siyasi görüşünden, etnik kökeninden dolayı kimse işten çıkarılmayacak. Alın teriyleçalışan herkes Vahap Seçer’in güvencesinde. İnsanları siyasi görüşünden, etnikkökeninden dolayı işinden etmek siyaseten de doğru değil, ahlaken de doğru değil, dinende doğru değil. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Bunu gittiğiniz her yerde anlatın” diyekonuştu.

Tarsus Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus Üniversitesi ve Tarsus KazanlıTurizm Bölgesi için belediyenin tüm olanaklarını seferber edeceklerini söyleyen VahapSeçer, “Tarsus Kazanlı projesinin üzerinden 10 yıl geçti sonuç alamadık. Bu benim

yatırımım değil ama o yatırım için gereken katkıyı vereceğim. Sadece orası için değil,Mersin’e gelsin, Cumhurbaşkanı, hükümet, adını ne koyarsanız koyun, memlekete yatırımyapsın, görev alanım olsun olmasın emirlerine amadeyim. Ben istiyorum ki, Mersinyatırım alsın. Yatırım üssü olsun. Sadece kamu yatırımları değil. Özel sektör yatırımı dagelsin, ben de onlara kolaylık sağlayayım” şeklinde konuştu.

Toroslar ilçesindeki Gözne Yaylasında esnafı ziyaret ettikten sonra kalabalık birtopluluğa hitap eden Seçer, şöyle devam etti; "Birileri için yolun sonu göründü. Toplumdabir memnuniyetsizlik var. İnsanlar huzursuz, insanlar değişim istiyor. İl genelinde fark okadar açılmış ki, kapatmaları mümkün değil. Ama biz rehavete kapılmayacağız. Sandığıbırakmayacağız. Peki biz bu oyu nereden alıyoruz? Şu anda iki kişiden birinin oyunualıyoruz.Demek ki insanlar bizi izliyor. Demek ki izlediğimiz yol, ortaya koyduğumuzprojeler doğru projeler.”