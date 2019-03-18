0553 313 94 23

Seçer: "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım ve yoksulluk"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, kamyoncu esnafıyla buluşmasında, "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
Seçer: "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım ve yoksulluk"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, kamyoncu esnafıyla buluşmasında, "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunları konuşmamız lazım” dedi.


Seçer, Tarsus Kamyoncular Kooperatifi’nde kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Mersin’e umutsuzluk değil, umut vermek istediklerini ifade eden Seçer, seçim kampanyası boyunca Mersin’in gerçek potansiyelinin açığa çıkarılması ve refahın artırılmasıyla ilgili projelerini halka anlattıklarını söyledi. Seçer, “Çok sayıda parti var ama Mersin’de iddialı olan, takip edilen 3 aday var. Cumhur İttifakı adayı var. CHP adayı var. Bir de Demokrat Parti’nin İYİ Parti desteğiyle çıkardığı aday var. Ama bunların içinde de 2 adayın çekiştiği görülüyor. Aslında çekişen de demek istemiyorum. Bu seçimi çok rahat şekilde alacağız.Tarsus’tan Anamur’a kadar birçok ilçelerde seçimi kazanacağız. Buna inanıyorum. Şimdi birileri bir takım söylentilerle seçim sonucuna etki etmeye çalışıyor. Söylentilere kulakasmayın. Onlar böyle karalamalardan, çamur atmalardan medet umuyor ama Türkiyefarklı bir gündemle meşgul. Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunlarıkonuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.


"İşçi çıkarma olmayacak"


Mersin’in en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çeken Seçer, “Herkes benden işistiyor. Ben herkese belediyede iş verebilir miyim? Belediyenin ihtiyacı yoksa benimadamım, benim partilim diye işe almam doğru mu? Hep bundan şikayet ediyoruz. Ben deaynısını yaparsam doğru olmaz. Belediyede 9 bin 500 kişi çalışıyor. 15 tane fabrikabüyüklüğünde bir istihdam. Diyorlar ki ‘Vahap Seçer kendisinden olmayanları iştençıkaracak, yerine kendi partisinden eleman alacak.’ Bakın bir kez daha söylüyorum.Siyasi görüşünden, etnik kökeninden dolayı kimse işten çıkarılmayacak. Alın teriyleçalışan herkes Vahap Seçer’in güvencesinde. İnsanları siyasi görüşünden, etnikkökeninden dolayı işinden etmek siyaseten de doğru değil, ahlaken de doğru değil, dinende doğru değil. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Bunu gittiğiniz her yerde anlatın” diyekonuştu.


Tarsus Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus Üniversitesi ve Tarsus KazanlıTurizm Bölgesi için belediyenin tüm olanaklarını seferber edeceklerini söyleyen VahapSeçer, “Tarsus Kazanlı projesinin üzerinden 10 yıl geçti sonuç alamadık. Bu benim


yatırımım değil ama o yatırım için gereken katkıyı vereceğim. Sadece orası için değil,Mersin’e gelsin, Cumhurbaşkanı, hükümet, adını ne koyarsanız koyun, memlekete yatırımyapsın, görev alanım olsun olmasın emirlerine amadeyim. Ben istiyorum ki, Mersinyatırım alsın. Yatırım üssü olsun. Sadece kamu yatırımları değil. Özel sektör yatırımı dagelsin, ben de onlara kolaylık sağlayayım” şeklinde konuştu.


Toroslar ilçesindeki Gözne Yaylasında esnafı ziyaret ettikten sonra kalabalık birtopluluğa hitap eden Seçer, şöyle devam etti; "Birileri için yolun sonu göründü. Toplumdabir memnuniyetsizlik var. İnsanlar huzursuz, insanlar değişim istiyor. İl genelinde fark okadar açılmış ki, kapatmaları mümkün değil. Ama biz rehavete kapılmayacağız. Sandığıbırakmayacağız. Peki biz bu oyu nereden alıyoruz? Şu anda iki kişiden birinin oyunualıyoruz.Demek ki insanlar bizi izliyor. Demek ki izlediğimiz yol, ortaya koyduğumuzprojeler doğru projeler.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP logolu araçlarla AK Parti broşürlerinin taşındığı iddiası
    1. DSP logolu araçlarla AK Parti..
    2. CHP Genel Merkezinde kuş kapanı!
    3. Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli..
    4. Antalya’da uyuşturucu operasyonu
    5. Çanakkale kahramanları anıldı
    6. Saldırganın yakınları, Hollanda’daki..
    7. Kriz büyüyor: Bir daha oylanmayacak
    8. Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini..
    9. "Cumhur İttifakı ülkenin her yerinde..
    10. Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette..
    11. İngiltere'de parlamento başkanı,..
    12. Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez..
    13. Kırıkkale’de gerçeği aratmayan..
    14. Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği..
    15. 104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday..
    16. Büyükşehir’den canları bir araya..
    17. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
    18. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
    19. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    20. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    21. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    22. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    23. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    24. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    25. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    26. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    27. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    28. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    29. Şırnak merkezli terör operasyonu
    30. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun