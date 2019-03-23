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Seçer: "Bizim dönemimizde ayrımcılık olmayacak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, "Bizim dönemimizde ’bu bizim partiden, bu bizim partiden değil, bu bizim ilçeden bu bizim ilçeden değil’ ayrımı olmayacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:01
Seçer: "Bizim dönemimizde ayrımcılık olmayacak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, "Bizim dönemimizde ’bu bizim partiden, bu bizim partiden değil, bu bizim ilçeden bu bizim ilçeden değil’ ayrımı olmayacak. Bizim dönemimizde belediye arı gibi çalışacak” dedi.


Seçer, partisinin Gülnar Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale tarafından Zeyne Mahallesi’nde düzenlenen mitinge katıldı. Konuşmasına, Zeynelilere kooperatiflerde örgütlenmeleri durumunda zeytinyağı fabrikası ve meyvesuyu fabrikası sözü vererek başlayan Seçer, "Üretmemiz lazım. Çalışmamız lazım. Az konuşup çok iş yapmamız lazım. Öyle ayrımcılık gayrımcılık yok. Siz ayrıştırmayaçalışanların sözlerine kulak asmayın. Biz biriz. Tek bayrağımız var. Tek vatanımız var. Başka vatanımız var mı? O zaman önce Zeyne’ye, Gülnar’a, sonra Mersin’e, sonra Türkiye’ye sahip çıkacağız. Önemli bir seçime gidiyoruz. Mersin’in geleceğini oylayacağız. Herkesin adayına saygı duyuyorum. Biz partici purtici değiliz. Biz harbiciyiz. Elbette partimizle gurur duyuyoruz. O parti, Atatürk’ün kurduğu parti. Ama insanlar arasında parti ayrımı yapmıyoruz. Bizim dönemimizde ’bu bizim partiden, bu bizim partiden değil, bu bizim ilçeden bu bizim ilçeden değil’ ayrımı olmayacak. Bizim dönemimizde belediye arı gibi çalışacak" ifadelerini kullandı.


"Yandaşları kayırmayacağız, akrabaları ihya etmeyeceğiz"


Mut ilçesinin Yapındı Mahallesi’nde tarım üreticileriyle de bir araya gelen Seçer,Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir bütçeye sahip olduğunu belirterek, "Bu bütçeyle büyük işler yapılır. Biz de büyük işler yapacağız. Şunun sözünü veriyorum. Ben çalışkan ve sıradışı bir belediye başkanı olacağım. İşimizi ciddiye alacağız. Yoksulun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. İsraftan kaçınacağız. Müsriflik yapmayacağız. Yandaşları kayırmayacağız, akrabaları ihya etmeyeceğiz” diye konuştu.


Yatırımcıya zorluk değil kolaylık sağlayan bir yönetim sergileyeceklerini kaydeden Seçer, "Mersin’de işsiz bir genç kalmaması için her türlü yatırımın önünü açacağız. Mut’a bir OSB kurulması ve yatırımcı gelmesi için de elimizden geleni yapacağız. Ziraatin içinden gelen bir belediye başkanınız var. SadeceMut’ta değil, Anamur’da, Gülnar’da, Tarsus’ta da küçük çiftçiler için bizim gibi ziraatin her aşamasını bilen bir belediye başkanı şanstır. Tarımı destekleyeceğiz. Paketleme tesislerinden sarartma tesislerine kadar tarıma destekler vereceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:01
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