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Aktüel Seccad Yeşil yakalandı mı? Son dakika: Seccad Yeşil gözaltında mı?
Aktüel

Seccad Yeşil yakalandı mı? Son dakika: Seccad Yeşil gözaltında mı?

Ece Erkin’in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayetin firarilerinden Seccad Yeşil hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Seccad Yeşil yakalandı mı? Son dakika: Seccad Yeşil kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 13:56:00 - 2022-02-09 14:03:47
Seccad Yeşil yakalandı mı? Son dakika: Seccad Yeşil gözaltında mı?

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Ece Erken'in eşi, aynı zamanda Beşiktaş eski yöneticisi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalandığı belirtildi. 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Yeşil sorgulanması için İstanbul'a getirilecek.

 

seccad yeşil

Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de saat 00.37 sıralarında, ortağı olduğu Cundalı Balık Restauran’da, Kadir Yasak ve Ali Yasak’la yaşadığı tartışmanın ardından Kadir Yasak’ın açtığı ateşle hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ali Yasak ifadesine ne dedi, ne söyledi? Kadir Yasak, Ali Yasak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu nasıl öldürdü?
Ali Yasak ifadesine ne dedi, ne söyledi? Kadir Yasak, Ali Yasak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu nasıl öldürdü?

Aktüel

Ali Yasak ifadesine ne dedi, ne söyledi? Kadir Yasak, Ali Yasak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu nasıl öldürdü?

 
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