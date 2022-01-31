Seccad Yeşil yakalandı mı? Seccad Yeşil kimdir?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Seccad Yeşil yakalandı mı?

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Suphi Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi. Seccad Yeşil'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında ayrıntılar gelmeye devam ederken Emniyet’ten yapılan ilk açıklamada Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve tetiği çekenin Kadir Yasak olduğu belirlendi. Peki, Seccad Yeşil kimdir?

Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin olarak İstanbul Emniyeti’nden ilk açıklama geldi. Cinayetle ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Kadir Yasak ile Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler raporun ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü binasındaki organize şube müdürlüğüne götürüldü.

Seccad Yeşil Kimdir?

Öte yandan Emniyet'in açıklamasında, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi. Seccad Yeşil'in de olaydan önce Mahmutyazıcıoğlu’nu telefonla arayıp hakaret ve tehdit ettiği ve olay sırasında restoranın kapısında bekleyen şahıslardan birisi olduğu belirlendi.