Seccad Yeşil tutuklandı mı? Seccad Yeşil son dakika haberi:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Seccad nerede yakalandı?

Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi. Savcılık, Seccad Yeşil'in tutuklanmasını, Mehmet A'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Seccad tutuklandı mı?

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Yeşil'in tutuklanmasına, Mehmet A'nın ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Firari şüpheli Seccad Yeşil ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalanmıştı. Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.