Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler! Şebeke suyunu öven mansur suçüstü oldu

Ankara’da musluk suyunun temiz ve güvenilir olduğunu söyleyen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kendisinin de pet şişeden su içtiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş katıldığı televizyon programında Ankara’nın şebeke suyunun temiz ve içilebilir olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Yavaş, kendisinin de pet şişeden su içtiğini açıkladı.

Ankara’nın içme suyu ne kadar sağlıklı?

ASKİ’den yapılan açıklamalara göre “Şehir şebeke suyu tüm bu standartlara göre güvenli şekilde tüketilebilir özelliktedir. Yapılan analizler sonucunda ilgili değerlerin hem uluslararası hem de Bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikteki sınır değerlerin altında olduğunu görüyoruz. Yani Ankara’nın suyu gönül rahatlığıyla içilebilir.” sözleri ile vatandaşa “Bu suyu içebilirsiniz” tavsiyesi yapılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ise bu suyu içmediğini plastik şişeden su içtiğini itiraf etti.

Mansur Yavaş’ın sözleri, “Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkafin söyledi” şeklinde yorumlandı.