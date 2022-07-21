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Kadın - Aile Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Et yemeklerinin yanına çok yakışan bir tarif arayanlar 'Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Sebzeli pilav nasıl yapılır? Patlıcanlı bulgur pilavı nasıl yapılır tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-21 15:57:00 -
Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Leziz bir bulgur pilavı tarifi mi arıyorsunuz! İşte, leziz tam kıvamında sebzeli pilav tarifi:

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet patlıcan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 su bardağı bulgur
  • 4 su bardağı sıcak su
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Patlıcanları küçük küçük doğrayıp 15-20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

Soğanı ise yemeklik doğrayın.

Bir tencereye yağı alıp soğanı kavurun.

Ardından doğradığınız biberleri tencereye alıp kavurun.

Patlıcanların suyunu süzüp tencereye ekleyin.

Patlıcanların üzerine domatesleri ilave edin.

Salçayı ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Sebzeler pişince bulguru yıkayıp tencere alın ve karıştırın.

Tuz ve suyu ekleyin.

Ocağın altını en kısık ayara getirin.

Pilava tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.

Afiyet olsun.

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