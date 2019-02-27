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Sebzede fiyat artışı frenlendi! Bakliyat da tanzimde

Sebzede meydanı fırsatçılara bırakmayan hükümet, bakliyata da el koydu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında nohudun 5,5 lira, mercimeğin 4,5 liradan satılmaya başlandığını belirterek, “Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
Sebzede fiyat artışı frenlendi! Bakliyat da tanzimde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, fiyat artışlarının nedenlerinden bir kısmının yaşanan hortum ve sel felaketleri bir kısmının da fırsatçıların operasyonları olduğuna dikkati çekerek, tanzim satışlarından sonuç alındığını kaydetti.

Çare kooperatiflerde

Üreticinin alın teriyle ürettiği domatesin 3 liradan alıcı bulduğunu ancak İstanbul’daki “Ayşe Teyze’nin” aynı domatesi 9,5-10 liradan yediğini anımsatan Pakdemirli, burada çarenin kooperatiflerin sahaya inmesi olduğunu dile getirdi. Pakdemirli, kooperatifler sahada olmayınca devletin sahaya inmek zorunda kaldığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle 5-6 gün içinde tanzim satış konusunda organize olduklarını ifade etti.

Maksat hasıl oldu

Pakdemirli, amaçlarının çıkan yangını söndürmek olduğuna işaret ederek, “Bu, bugüne ait bir sonuçtur” ifadesini kullandı.

Pakdemirli, “Bence hem markette hem de halde tüketicinin ulaştığı fiyatlarda yüzde 40-50 indirim olmuştur. Bu anlamda bence iş neticeye ulaşmıştır. Maksat hasıl oldu” dedi.

Sebze ve meyvede tanzim satışlara en fazla 15-20 gün daha ihtiyaç olacağını düşündüklerini ifade eden Pakdemirli, “Ondan sonraki dönemde tanzim satış noktalarındaki satışlar gelecek talebe bağlıdır. Biz, şu anda Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedef ve ışık doğrultusunda çalışmalarımızı genişlettik. Nohut ve mercimek bugün devreye giriyor. Pirinç de haftaya satılmaya başlanacak. Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlandı. Piyasa fiyatları iki misline yakın şu anda. Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız” diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye’nin et stokunun yeterli olduğunu belirterek, “Et ve Süt Kurumunun (ESK) deposunda 50 bin tona yaklaşan stoku var. Türkiye’nin bu alanda, kısa vadede bir sıkıntısı görünmüyor” dedi.

Bakanlığının başından itibaren ‘Üreticiyi koruyacağız, tüketiciyi kollayacağız’ ilkesini dikkate aldığını vurgulayan Pakdemirli, “Aslında bu birebir bakanlığın işi değildir. Bakanlık mekanizmayı kurar ama kooperatiflerin üretici ile tüketiciyi birbirine yaklaştırması lazım. Buradaki bağı kuracak olan kooperatiflerdir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
  1. İstanbul
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
  4. tanzim satışlar
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. tanzim satış
  7. Sebze ve meyvede tanzim satışlar
  8. Et ve Süt Kurumu (ESK)

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